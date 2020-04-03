إنبي يُجيب لـ في الجول: هل طلب الأهلي التعاقد مع ظهيره الأيمن

هل طلب الأهلي بشكل رسمي التعاقد مع علي فوزي ظهير إنبي؟ سؤال يُجيب عنه عبد الناصر محمد مدير الكرة في النادي البترولي.

وقال عبد الناصر محمد: "لم يصلنا أي عروض من الأهلي أو من أي فريق آخر بخصوص علي فوزي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لست مسؤولا عن الأخبار غير الحقيقة التي تُقال في الإعلام، وربما يقوم وكيله بتسويق اللاعب".

وتابع "الأهلي لم يطلب التعاقد مع علي فوزي، وإذا فعل ذلك سنعرض الأمر أولا على المدرب وسنرى هل يحتاج اللاعب أم لا".

وأكمل حديثه قائلا: "إذا أخبرنا المدرب بأنه لا يمانع في بيع اللاعب، وقتها نتفاوض مع الأهلي، ولكن هذا يحدث من الأساس عندما يطلب أي نادي التعاقد مع أي لاعب، وهذا لم يحدث حتى الآن".

وأشار "عقد اللاعب الأخير مع إنبي كان لمدة 5 سنوات ولم يمر حتى الآن سوى نصف موسم فقط".

وأتم "لا جديد بخصوص مصير علي فوزي".

علي فوزي ظهير أيمن إنبي انضم للفريق البترولي قادما من الألمونيوم.

وشارك صاحب الـ 28 عاما في 17 مباراة هذا الموسم.

وارتبط اسم علي فوزي سابقا بالانتقال إلى الأهلي وكذلك الزمالك في الصيف قبل الماضي، قبل أن يستمر بشكل طبيعي في صفوف إنبي.

وتأكد رحيل أحمد فتحي ظهير أيمن المارد الأحمر من صفوف الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي، مما جعل الأخير يبدأ رحلة البحث عن بديله. (طالع التفاصيل)

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