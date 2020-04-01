في الجول يكشف خطة الأهلي لتعويض رحيل فتحي.. النقاز خارج الصورة وبكار الأقرب

الأربعاء، 01 أبريل 2020 - 15:08

كتب : أحمد الخولي

رجب بكار مع بيراميدز أمام الأهلي

مع إعلان رحيل أحمد فتحي عن النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، يبدأ مسؤولو الفريق بحثهم عن خليفته فورا.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، فإن الفترة المقبلة ستشهد الاعتماد على محمد هاني بشكل شبه كامل في مركز الظهير الأيمن لتجهيزه للفترة المقبلة بعد رحيل فتحي.

الجهاز الفني للأهلي ربما أيضا يوظف حسين الشحات في مركز الظهير الأيمن، خاصة وقد سبق له شغل هذا المركز في مصر للمقاصة.

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الصفقة الجديدة

الأهلي لن يكتفي بتواجد محمد هاني وتوظيف حسين الشحات، لكن بدأ البحث فورا عن الصفقة الجديدة لتعويض رحيل فتحي للموسم المقبل.

رجب بكار ظهير أيمن نادي بيراميدز على رأس المرشحين للانضمام إلى الأهلي بداية من الموسم المقبل.

من جهة أخرى وحسبما علم FilGoal.com فإن حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي الهارب من الزمالك، خارج تفكير الأهلي نهائيا.

حمدي النقاز بدأ الموسم الجاري مع نادي الزمالك، قبل أن يهرب من النادي الأبيض بحجة عدم تقاضيه راتبه، وينضم مؤخرا إلى فريق سودوفا الليتواني.

أما رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز، فقد انضم للفريق قبل بداية الموسم الماضي، قادما من نادي سموحة.

صاحب الـ29 عاما شارك هذا الموسم في 21 مباراة بين الدوري والكونفدرالية الإفريقية. لم يسجل، وصنع فيهم هدفين.

كان النادي الأهلي قد أعلن رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري رسميا. (طالع التفاصيل)

نادر شوقي وكيل اللاعبين أعلن انفصاله عن فتحي، وأوضح أسبابه لـFilGoal.com. (طالع التفاصيل)

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