رئيس يويفا يحذر الاتحاد البلجيكي: إنهاء الدوري سيمنع أنديتكم من المشاركة الأوروبية

الجمعة، 03 أبريل 2020 - 19:50

كتب : FilGoal

يويفا

حذر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ألكسندر سيفيرين الاتحاد البلجيكي من عواقب قراره بإنهاء الدوري وتتويج كلوب بروج بطلا له بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر كلوب بروج الدوري البلجيكي بفارق 15 نقطة عن ملاحقه قبل جولة وحيدة على بدء المرحلة النهائية للمسابقة التي تقام بمشاركة أول 6 فرق في جدول الترتيب.

وقال سيفيرين لـ"ZDF" اليوم الجمعة: "لا أعتقد أن قرار الاتحاد البلجيكي هو القرار الصحيح".

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وأضاف "التضامن ليس شارعا باتجاه واحد، لا يمكنك طلب المساعدة ثم تقرر بنفسك ما يناسبك".

وأكمل "إن الاتحاد البلجيكي ومن يفكر في فعل الشيء نفسه سيعرض أنديته لخطر الحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل".

وشدد رئيس الاتحاد الأوروبي "رغبتنا هي إنهاء الموسم في كل الدول حتى لو كان ذلك يعني خوض المباريات إلى حد بعيد مع إقامتهم دون حضور جماهيري".

وأكمل "نعم كرة القدم ليست هي نفسها دون حضور المشجعين لكن من الأفضل اللعب ومشاهدتها عبر التلفاز بدلا من عدم إقامتها على الإطلاق، هذا ما يريده الناس".

وأتم "ربما نقيم المباريات في شهري يوليو أو أغسطس لأننا لن نتمكن من اللعب في سبتمبر أوأكتوبر".

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