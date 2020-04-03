أمير توفيق لـ في الجول: لا صحة لتفاوض الأهلي مع أي لاعب لتعويض فتحي

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، ما يتردد عن الدخول في مفاوضات لضم أي لاعب لتعويض أحمد فتحي.

وقال أمير توفيق في تصريحات لـFilGoal.com: "لست مسرولا عن أي أخبار تخرج عن لاعبين أو وكلاء بوجود مفاوضات أو اهتمام بلاعب معين ".

وأضاف "قبل التوقف الإجباري للنشاط بسبب فيروس كورونا، كان الموسم في منتصفه وبالطبع كان من غير المنطقي التفاوض مع أي لاعبين".

توفيق أتبع "زاد الوضع هدوء بعد التهيدات المحتملة للفيروس، خاصة وأنه غير معروف حتى الآن ملامح الفترة المقبلة".

وأتم "بالتالي، فلم نبدأ المفاوضات مع أي لاعب ولا توجد أية اتصالات بأي أطراف في هذا الملف. الأولوية في الوقت الحالي لتطبيق تعليمات الحظر الصحي وانتظار عودة النشاط".

كان النادي الأهلي قد أعلن رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري رسميا. (طالع التفاصيل)

وانضم أحمد فتحي للأهلي قادما من صفوف شيفيلد يونايتد الإنجليزي في عام 2007 ومنذ ذلك الحين غادر اللاعب الملقب بالجوكر القلعة الحمراء مرتين.

المرة الأولى كانت في عام 2013 حينما انتقل لهال سيتي الإنجليزي لستة أشهر على سبيل الإعارة.

فيما كانت المرة الثانية في عام 2014 حينما رحل في صفقة انتقال حر للدوري القطري وانضم لفريق أم صلال لثلاثة مواسم.

ذلك قبل أن يعود للأهلي مجددا في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع أم صلال.

وتوج أحمد فتحي مع الأهلي بتسع مرات للدوري المصري ومرة لكأس مصر، وأربع كؤوس السوبر المصري.

كما ظفر فتحي مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات والعدد ذاته للسوبر الإفريقي.

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