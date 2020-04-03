إنجلترا ضد نجوم العالم.. حين احتفل الكوكب بـ100 عام من كرة القدم بحضور ياشين ودي ستيفانو وشبيه ميسي

لأن الحدث كان ليس عاديا فالاحتفال به كان ليس عاديا أيضا. فالعالم كان يحتفل بمرور 100 عام على اختراع كرة القدم.

في عام 1963 قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاحتفال بمرور 100 عام على أول مباراة كرة قدم لُعِبت في التاريخ.

وبناء عليه، قرر الاتحاد الإنجليزي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة مباراة بين منتخب إنجلترا ونجوم العالم تقام على ملعب ويمبلي في 23 أكتوبر عام 1963.

ولأول مرة خاض منتخب وطني مباراة ضد منتخب مكون من نجوم العالم ليكون الاحتفال استثنائيا.

بحضور 100 ألف متفرجا حضروا إلى مدرجات ويمبلي، وبقيادة تحيكيمية للإسكتلندي بوب ديفيدسون.

بقيادة ألف رامسي –الذي حصل على لقب سير عام 1967 بعد فوزه بكأس العالم- لعب منتخب إنجلترا بتواجد أبرز نجومه في ذلك التوقيت، وهم: جوردان بانكس حارس ليستر سيتي، بوبي موور مدافع وست هام، جيمي جرافيس هداف توتنام وبوبي تشارلتون نجم مانشستر يونايتد.

أما نجوم العالم فلعبوا تحت قيادة المدرب التشيلي فيرناندو ريرا -المدير الفني لبنفيكا في ذلك التوقيت- وضم المنتخب أسماء مثل: الروسي ليف ياشين، الإسباني خينتو، الأرجنيتني ألفريدو دي ستيفانو المجري فرينتش بوشكاش والبرتغالي أوزيبيو.

وكانت الدعوة قد وجهت للبرازيلي بيليه، لكن نادي سانتوس رفض السماح للاعبه بالمشاركة في المباراة.

رفض سانتوس إنضمام بيليه جعل الصحفي نورمان جيلير رئيس القسم الرياضي في جريدة "ديلي إكسبرس" البريطانية يقول عن منتخب العالم: "لا توجد اختيارا أفضل (للاعبين) إلا من السماء".

انتهت المباراة بفوز إنجلترا بهدفين مقابل هدف على نجوم العالم.

تيري باين سجل الهدف الأول في الدقيقة 66 وتعادل دينس لو لنجوم العالم في الدقيقة 82، قبل أن يسجل جرافيس هدف الفوز للإنجليز في الدقيقة 90.

لكن نتيجة المباراة كانت لتكون أكبر لصالح إنجلترا لولا تألق ليف ياشين أسطورة حراسة المرمى الروسية الذي وقف ضد الهجوم الإنجليزي المكون من 5 مهاجمين.

نعم، فالفريقين لعبا المباراة بطريقة 2-3-5 السائدة في ذلك التوقيت.

ياشين نجح في إنقاذ أكثر من فرصة محققة للتسجيل ووقف بالمرصاد لتسديدات جرافيس كما أنقذ رأسية بوبي سميث، قبل أن يغادر المباراة بين شوطي اللقاء.

ما قدمه ياشين في المباراة كان أحد أسباب فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من "فرانس فوتبول" في العام ذاته.

الثناء لم يذهب فقط لـ ياشين، ولكن لـ جيمي جرافيس.

جرافيس صنع هدفا وسجل هدف الانتصار، كما ألغى له الحكم هدفا بداع التسلل.

ما فعله جرافيس في المباراة جعل نورمان جيلير يقول بعد 50 عاما من المباراة: "أقول للشباب الذين يتسائلون كيف كان لعب (جيمي) المباراة بأن عليهم رؤية ميسي".

مثل إنجلترا في المباراة كل من:

حراسة المرمى: جوردان بانكس

خط الدفاع: جيمي أرمفيلد – راي ويلسون

خط الوسط: جوران ميلين – ماوريس نورمان – بوبي مور

خط الهجوم: تيري باين "جناح أيمن" – جيمي جرافيس "ساعد هجوم أيمن" – جورج إيسثام "ساعد هجوم أيسر" – بوبي تشارلتون "جناح أيسر" – بوبي سميث "مهاجم"

وعلى دكة البدلاء: توني وايترس "حارس مرمى" – كين شيليتو "مدافع" – رون فلوريس "لاعب وسط" – توني كاي "لاعب وسط" – جوي بيكير "مهاجم"

أما نجوم العالم فمثلهم:

حراسة المرمى: ليف ياشين "الاتحاد السوفيني"

خط الدفاع: ديلما سانتوس "البرازيل" – كارل هانز شنيلينجز "ألمانيا

خط الوسط: سفاتوبولك بلوشكال "تشيكوسلوفاكيا" – يان بوبلير "تشيكوسلوفاكيا" – جوسيف ماسوبيست "تشيكوسلوفاكيا"

خط الهجوم: رياموند كوبا "فرنسا" جناح أيمن – دينيس لو "اسكتلندا" ساعد هجوم أيمن – أوزيبيو "البرتغال" ساعد هجوم أيسر – خينتو "إسبانيا" جناح أيسر – دي ستيفانو "الأرجنتين" مهاجم.

وعلى دكة البدلاء: ميلوتين شوشكيتش "يوغسلافيا" حارس مرمى – لويس إيثاجيري "تشيلي" مدافع – جيمي باكستر "اسكتلندا" لاعب وسط – أوفه زيلير "ألمانيا" مهاجم – بوشكاش "المجر" مهاجم.

المصادر:

إيسكواير

إينجلاند فوتبول أونلاين

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