أحمد فتحي: تركت الأهلي من أجل التواجد في كأس العالم 2022

كشف أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي، السبب الحقيقي وراء عدم التجديد للفريق، واختيار الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

قائد منتخب مصر أجرى حوارا مطولا مع صحيفة "الإمارات اليوم"، كشف فيه السبب وراء عدم التجديد لـ الأهلي، وطموحه مع المنتخب الذي لم ينته بعد. (الحوار كاملا من مصدره الأهلي)

وقال فتحي في تصريحات لصحيفة "الإمارات اليوم": "يظن البعض بأنني رفضت التجديد للأهلي لأسباب مادية، لكن هذا غير صحيح".

وأضاف "لو كان الأمر ماديا، فتوجد عروض أقوى ماديا من المذكورة في الإعلام. حتى أن عرض الأهلي المادي يعد الأفضل لأنه يضمن لي كامل عقدي في الموسم الثاني بغض النظر عن مشاركتي".

صاحب الـ35 عاما أتبع "السبب الحقيقي لعدم التجديد هو رغبتي في التواجد باستمرار في الملعب والتي لن أضمنها في الأهلي".

وأوضح "قبل ثلاثة أشهر كانت مسألة التجديد للأهلي محسومة بنسبة 99%، لكنني فوجئت في تلك الفترة بلعب مباراة والخروج من القائمة في أخرى".

وأكمل "اجتمعت بالجهاز الفني أكثر من مرة، وقد أكد لي ريني فايلر بأنني لست قادرا على المشاركة في مباراة كاملة، وهو ما جعلني أعدل في تفكيري وأفكر في الرحيل".

واسترسل "لو أنني أبحث عن المادة، لوافقت على عرض الزمالك قبل عامين، والذي كان أكبر ماديا من عرض الأهلي. أو كنت لأوافق على عرض بيراميدز قبل بداية الموسم، لكنني رفض حبا واحتراما لنادي الأهلي وجماهيره".

وأتم "أتطلع إلى ثلاثة سنوات أخرى داخل الملعب من أجل التواجد في كأس العالم 2022 في حالة تأهلنا. جمهور مصر والنادي الأهلي هم من صنعوا أحمد فتحي، وحرصا على هذه العلاقة الجيدة بحثت عن المكان الذي سأكوت متواجدا فيه داخل الملعب".

وانضم أحمد فتحي للأهلي قادما من صفوف شيفيلد يونايتد الإنجليزي في عام 2007 ومنذ ذلك الحين غادر اللاعب الملقب بالجوكر القلعة الحمراء مرتين.

المرة الأولى كانت في عام 2013 حينما انتقل لهال سيتي الإنجليزي لستة أشهر على سبيل الإعارة.

فيما كانت المرة الثانية في عام 2014 حينما رحل في صفقة انتقال حر للدوري القطري وانضم لفريق أم صلال لثلاثة مواسم.

ذلك قبل أن يعود للأهلي مجددا في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع أم صلال.

وتوج أحمد فتحي مع الأهلي بتسع مرات للدوري المصري ومرة لكأس مصر، وأربع كؤوس السوبر المصري.

كما ظفر فتحي مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات والعدد ذاته للسوبر الإفريقي.

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