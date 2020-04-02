ذا أثليتيك: طرح فكرة استكمال الدوري الإنجليزي في الصين الخميس، 02 أبريل 2020 - 23:40 كتب : FilGoal الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي في إنجلترا فيروس كورونا نرشح لكم أخر الأخبار ميرور: ماجواير يطلب من لاعبي يونايتد التبرع بـ٣٠٪ من رواتبهم لمستشفيات مانشستر 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي أنشيلوتي: شرطان لاستئناف الدوري.. و15 يوما فترة كافية للإعداد 13 دقيقة | أوروبا اختبار في البيت - هل ترى نفسك خبيرا في الدوري الإسباني؟ 29 دقيقة | أوروبا ريكورد: فيفا ينصف سبورتنج ويُغرم الزمالك بسبب شيكابالا 2 ساعة | الدوري المصري ميرور: نيمار يتبرع سرا لمحاربة تفشي فيروس كورونا 2 ساعة | أوروبا الشرطة تنهي التحقيق في واقعة داير: لن يواجه أي عقوبات 3 ساعة | أوروبا الاتحاد الأوروبي يخاطب الأندية والمنظمين: لا تنهوا الموسم الحالي قبل موعده 3 ساعة | أوروبا ميرور: قلق كبير في إنجلترا بسبب حقوق البث.. واجتماع طارئ 3 ساعة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. اختبار في البيت - هل ترى نفسك خبيرا في الدوري الإسباني؟ ريكورد: فيفا ينصف سبورتنج ويُغرم الزمالك بسبب شيكابالا الاتحاد الأوروبي يخاطب الأندية والمنظمين: لا تنهوا الموسم الحالي قبل موعده ميرور: قلق كبير في إنجلترا بسبب حقوق البث.. واجتماع طارئ ميرور: نيمار يتبرع سرا لمحاربة تفشي فيروس كورونا الأكثر مشاهدة 1 تقرير: صلاح قد يغيب 4 أشهر عن ليفربول الموسم المقبل 2 نادر شوقي يكشف لـ في الجول تفاصيل تعثر تجديد فتحي مع الأهلي.. وفسخ وكالة اللاعب 3 مصدر في بيراميدز يكشف لـ في الجول: تفاصيل الاتفاق المبدئي مع فتحي.. وقيمة راتبه كل موسم 4 في الجول يكشف كواليس جلسة الـ5 ساعات بين فتحي ولجنة التخطيط في الأهلي أمس اليوم غدا قد ينال إعجابك