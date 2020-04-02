كريم يحيى يتحدث لـ في الجول عن عودته لـ الأهلي بعد رحيل فتحي.. وأمنية لم تتحقق ضد معلول

بين ليلة وضحاها أصبح اسم كريم يحيى يتردد ضمن الأسماء التي من الوارد أن يعتمد عليها الأهلي في الموسم المقبل في مركز الظهير الأيمن لتعويض رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري.

كريم يحيى هو في الأصل لاعب للأهل ولكنه حاليا معار إلى سموحة لعام ونصف تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال كريم يحيى لـFilGoal.com: "سعيد للغاية بطرح اسمي للعودة إلى الأهلي مجددا بكل تأيد العودة للأهلي هي حلمي وأتمنى تحقيقه بعد تجربته الجيدة مع سموحة".

واستدرك "لكن حتى الآن لم يتحدث معي أحد من الأهلي وإعارتي تنتهي بنهاية الموسم الجاري والاتفاق كان ينص على عودتي للأهلي والاتفاق إما على تجديد الإعارة أو الاستمرار مع النادي".

كيف بدأ؟

وعن كيف بدأ مسيرته مع الأهلي قال: "تم تصعيدي للفريق الأول بعمر الـ16 وكان ذلك مع المدرب جاريدو ثم تواجدت في فترة جوزيه بيسيرو ثم حسام البدري وتواجدت في قائمة لقاء المصري".

وأضاف "تدربت كذلك في فترة باتريس كارتيرون مع الفريق قبل إعارتي لسموحة".

وتابع صاحب الـ21 عاما حديثه "استفدت خلال تلك الفترة بشدة بالتدرب مع العديد من المدربين الرائعين وكان أقرب زملائي في ذلك الوقت تريزيجيه ومحمد هاني".

تجربة سموحة

شارك كريم يحيى مع سموحة في 23 مباراة صنع خلالهم هدفا وحيدا ولم يسجل أي هدف حتى الآن.

وعن التجربة قال: "شاركت في الدوري الممتاز وهذه خبرة كبيرة وتدربت مع العديد من المدربين مثل عادل عبد الرحمن وحسام حسن وحمادة صدقي".

وأضاف "الموسم الجاري شاركت في عدد كبير من المباريات ولم أغب سوى للإصابة".

وأردف "الإصابة حرمتني من مواجهة الزمالك والجونة والمصري والإنتاج الحربي وكذلك الأهلي ولكن بشكل عام لم أكن لأواجه الأهلي بسبب بند في عقدي يمنع ملاقاته".

واستدرك "كنت أتمنى ملاقاة الأهلي وعلي معلول الذي يعتبر أفضل ظهير أيسر حاليا".

العودة للأهلي

وعن رحيل أحمد فتحي علق كريم يحيى "هو اسم كبير في كرة القدم وجزء من تاريخ الأهلي والمثل الأعلى لأي ظهير أيمن خلال السنوات الماضية".

وتابع "هذه سنة الحياة وكل شخص يختار الوجهة الأنسب له".

وأكمل "أتمنى الحصول على فرصة في الأهلي وأعلم أن المنافسة لن تكون سهلة لكن أنا أحد أبناء النادي وأعرف شخصيته وكيف أقاتل للعب فيه".

وأضاف "ألعب مع سموحة كظهير أيمن ومدافع ووسط مهاجم".

وعن مثله الأهلي أتم كريم يحيى حديثه "كنت أحب داني ألفيش مع برشلونة والوقت الحالي ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول هو الأفضل في العالم".

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