كمونة لـ في الجول: وليد سليمان يستطيع أن يكون قائدا لـ الأهلي.. ونصيحة للإدارة

الخميس، 02 أبريل 2020 - 21:38

كتب : أحمد شاكر

وليد سليمان مع الأهلي أمام صن داونز

يرى سمير كمونة مدافع الأهلي السابق أن وليد سليمان يستطيع أن يرتدي شارة قيادة الفريق الأحمر في ظل خبراته الكبيرة وتاريخه رفقة ناديه.

ويسير الأهلي في إعطاء الشارة بالأقدمية وترتيب وليد سليمان في تلك الحالة هو الخامس بعد محمد الشناوي وأيمن أشرف وسعد سمير ورامي ربيعة.

وتحدث كمونة لـFilGoal.com: "لن يكون هناك أزمة بعد رحيل الثلاثي شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور، دائما يكون هناك بديل".

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وواصل "أرى أن وليد سليمان جدير بالقيادة فهو له خبرات كبيرة وتاريخ رائع مع الأهلي".

وأكمل "سواء وليد سليمان أو علي معلول لكنني أرى أن وليد قادر على فعل ذلك وتحمل المسؤولية الكبرى، الأهلي لن يهتز برحيل أي لاعب نعم هم لاعبين كبار ولكن هذه سنة الحياة".

وعن من يشغل مركز الظهير الأيمن بدلا من أحمد فتحي قال سمير كمونة: "أرى أن محمد هاني متواجد ويجب التعاقد مع رجب بكار".

وأتم كمونة حديثه "نصيحة للأهلي أي لاعب أوشك تعاقده على الانتهاء يجب أن تملك البديل لكي لا يكون هناك أزمة حال رحيل اللاعب، لكنني أعرف أن الأهلي يستطيع لم شمله ويسد ثغراته سريعا".

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الأهلي وليد سليمان
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