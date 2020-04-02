دي بروين: إن عاد الموسم فجأة سيصاب كل اللاعبين.. استئناف النشاط يعني أزمات جديدة

يرفض كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي فكرة استكمال الموسم الكروي بعد توقفه جراء تفشي فيروس كورونا مؤكدا أن كل اللاعيبن سيصابون سريعا لأنهم يحتاجون لفترة إعداد.

وتحدث دي بروين لصحيفة " Het Laatste Nieuws" البلجيكية قائلا: "لا أعرف إن كنا سنلعب مجددا الموسم الجاري أم لا، هنا في إنجلترا سينتظرون لأطول وقت ممكن قبل اتخاذ أي قرار".

واستدرك "لكن كلاعب إن لم تفعل شيئا لستة أسابيع فعادة ستحتاج لفترة إعداد تستمر من ثلاثة لأربعة أسابيع، إن بدأنا بشكل مباشر سيصاب كل اللاعبين بعد عدة مباريات".

وأكمل "بالتأكيد ليس ذلك قصد المسؤولين ولكن هناك الكثير من الأموال في اللعبة وأعتقد أن الانتظار طويلا قبل اتخاذ قرارا يخص الموسم الحالي سيضر الموسم المقبل".

وأوضح "لن نحصل على راحة صيفية طويلة وسيكون من العار أن نتوقف مبكرا بعد الموسم الجيد، ولكن لتجنب المشاكل التي ستحدث الموسم المقبل يجب إلغاء الموسم الحالي".

أما عن تأجيل يورو 2020 لعام واحد قال دي بروين: "عام واحد ليس شيئا كبيرا لنصنع حدثا دراميا حوله، إن كان تم إلغاء البطولة وذهبنا مباشرة لكأس العالم هذا كان سيسبب مشكلة".

وأتم "العزل الحالي جعل العديد منا يدرك حياته بعد الاعتزال، والآن الكل سيعود ليعطي أفضل ما لديه لموسم إضافي، ولا أقلق حول مستواي فبعدما نعود للعب سأستعيد مستواي".

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