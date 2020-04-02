معركة نارية في إنجلترا بين وزارة الصحة ورابطة اللاعبين المحترفين

معركة نارية اندلعت في إنجلترا مساء الخميس بسبب تصريحات مات هانكوك وزير الصحة البريطانية ومطالبته للاعبي الدوري الإنجليزي بالقيام بدورهم وقبول تخفيض رواتبهم لتخطي الأزمة.

رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لم تتأخر وأصدرت بيانا ناريا ردت من خلاله واتهمت الأندية علانية بـ"الاستخدام السيء للأذونات الحكومية في حين أنهم بإمكانهم الدفع للاعبين والطاقم الفني والإداري".

فما الذي حدث؟

هانكوك خرج في بيان حكومي يوم الخميس قال فيه: "بالنظر للتضحيات التي يقدمها الجميع، أول شيء يجب أن يساهم لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز".

وواصل "عليهم أن يشاركونا العبء المالي الذي نعاني منه".

وكان جرهام تايلور المدير التنفيذي لرابطة اللاعبين المحترفين قد عقد اجتماعا طويلا ظهر الخميس مع رابطة الكرة الإنجليزية ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن ذلك تسبب في إشعال شرارة حرب بين الأطراف الثلاثة، و٢٠ ناديا في رابطة الدوري الممتاز.

تسببت تلك المعركة في تنظيم اجتماع أزمات يوم الجمعة.

ونشرت رابطة اللاعبين المحترفين بيانا ناريا قالت فيه: "حيث أن الأندية تمتلك الموارد الكافية لدفع رواتب الأطقم الفنية والإدارية والعمال، فكرة دفع اللاعبين لرواتب من يعملون بالنادي تخدم فقط ملاك الأسهم ورؤساء ومالكي الأندية".

وواصل "في الوضع الحالي، كعمل، إن كانت الأندية بإمكانها الدفع للاعبيها وأطقمها يجب أن تفع ذلك".

واسترسل "اللاعبون الذين تحدثنا معهم أوضحوا أن كل من لا يلعب ويعمل في ناد هو عنصر حيوي في النادي ولا يرغب في أن تتم معاملتهم بشكل غير عادل".

وأردف "أي استخدام لنظام الدعم الحكومي الحالي، بدون أي أصول للموقف المالي هو بحاجة أن يتم توضيحه للمجتمع بالكامل".

وأكمل "لدينا التزام بحماة أعضائنا عبر تاريخنا، وأيضا سنفعل كل ما بوسعنا لحماية اللعبة".

واستكمل "يوجد عدد كبير من الأندية في الكرة الإنجليزية لم تكن لتصبح موجودة حتى الآن لولانا".

وتابع "نتقبل اللاعبين الذين سيضرون لتقبل العبء المالي بسبب انتشار فيروس كورونا لكي يؤمنوا مستقبل ناديهم واللعبة".

وأتم "رابطة اللاعبين المحترفين ستساهم أيضا".

البيان كان غاضبا للغاية بسبب أندية مثل توتنام استخدمت الأذن الحكومي ومنحت اللاعبين إجازة غير مدفوعة على الرغم من أنه تم الكشف خلال السبوع الجاري عن حصول دانييل ليفي مالك النادي على مبلغ ٧ ملايين جنيه إسترليني كربح من ضمنها زيادة ٣ ملايين جنيه إسترليني من تجهيز الملعب الجديد.

فيما رد جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي قائلا: "أتمنى لو كنت لاعبا لـ١٠ دقائق، لاعبو الدوري الإنجليزي من المرجح أنهم يعملون على إطار حاليا لمساعدة أنديتهم والتعاون مع السطلات الصحية".

وواصل "يتطلب الأمر أكثر من أسبوعين لتحديد ذلك، مات هانكوك يهاجمهم في حين أنه لا يمكنه أن يجري فحوصات على طاقمه، يا لها من وقاحة".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

لتفادي سيناريو فتحي.. الأهلي يتحرك لتجديد عقد نجمه

هل يعود باسم علي لـ الأهلي؟

إلى أي مدى تعرف أبو تريكة

تفاصيل حزينة وسعيدة في شفاء مدرب حراس نادي المدية المنورة

بوشكاش.. اسم تعرف به المجر رغم سلبه جنسيته.. أسس مملكته في مصر