فتحي مبروك يحدد اقتراحين لتعويض رحيل فتحي

طرح فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي اقتراحين لتعويض رحيل أحمد فتحي عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

أحمد فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وقال مبروك عبر إذاعة "أون سبورت FM" :"سأعرض على لجنة التخطيط اسمين من قطاع الناشئين على مسؤوليتي من مواليد ١٩٩٩ و٢٠٠١".

وأضاف "ريني فايلر يهتم كثيرا بقطاع الناشئين، وهناك تنسيق تام معه، فهو يكلف مساعده المغربي شعيب بمتابعة عدد من مباريات القطاع".

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وهناك حل آخر اقتراحه مبروك "إعادة توظيف حسين الشحات في مركز الظهير الأيمن، لقد كان مميزا عندما كان بصفوف مصر للمقاصة".

وأشار "هناك أسماء مميزة يتم تداولها في الدوري مثل رجب بكار وعلي فوزي وغيرهم، لكن يبقى الأهم هل يتسم اللاعب الجديد بشخصية قادرة على التعامل مع ضغوط الأهلي وجماهيره، لأن جماهير الأهلي ذكية وقد تحكم على إمكانيات اللاعب سريعا".

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وبشأن رحيل أحمد فتحي، قال مبروك "بالتأكيد فتحي كفاءة فنية وشخصية قيادية وروح ورجولة في الملعب، لكن الأهلي لا يقف على لاعب مهما كانت نجوميته".

وأتم "لقد بحث أحمد فتحي عن الاستفادة المادية، وهذا حقه لكنه خسر في مقابل ذلك حب جماهير الأهلي، وعليه أن يسأل نفسه هل هذه الأعداد الجماهير ستقابلني بنفس الحب فيما بعد؟ ومع احترامي لنادي بيراميدز الذي اقترب من الانتقال إليه، هل سيكون لفتحي نفس فرص الانضمام للمنتخب مثلما كان الحال عليه في الأهلي؟".

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