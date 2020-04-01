5 أسماء في قطاع الناشئين بـ الأهلي قادرة على تعويض رحيل فتحي

الأربعاء، 01 أبريل 2020 - 20:21

كتب : حسام نور الدين

أحمد فتحي - الأهلي

يمتلك الأهلي عددا من اللاعبين الشباب القادرين على شغل مركز الظهير الأيمن بعد إعلان رحيل أحمد فتحي عقب نهاية الموسم الجاري.

كريم يحيى

النادي : سموحة

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

الأهلي واللاعب أعلنا أن الموسم الجاري هو الأخير بين الطرفين في ظل عدم التوصل لاتفاق (طالع التفاصيل).

FilGoal.com يستعرض لكم أبرز اللاعبين الشباب والناشئين في الأهلي بالجبهة اليمنى والتي قد تعوض رحيل فتحي مستقبلا.

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كريم يحيى

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مواليد 1997، أعاره الأهلي إلى صفوف سموحة لمدة موسم ونصف تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

خاض 12 مباراة الموسم الجاري بقميص النادي السكندري في الدوري وكأس مصر.

فارس طارق

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ناشئ الأهلي مواليد 2000، يشارك بصفة منتظمة مع فريق الشباب مواليد 99 بعد تصعيده من جانب عمرو أنور.

يجيد اللعب في الجبهة اليمنى ووسط الملعب كما تم تصعيده للتدرب مع الفريق الأول خلال تواجد ريني فايلر.

أحمد سيد عبد النبي

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ظهير أيمن مواليد 2002، تم تصعيده لفريق 2001 وقدم مستويات مميزة.

انضم لمنتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين وخاض بطولة كأس العرب الأخيرة بالسعودية.

إبراهيم السيد

لاعب فريق 99 أحد الأسماء الموجودة في الفريق وإن كانت الفترة الأخيرة شهدت مشاركة أكبر لفاروق طارق بالفريق.

حسون محمد

لاعب فريق مواليد 2000 مع مدحت طه إسماعيل ويشارك بشكل أساسي مع فريقه ببطولة منطقة القاهرة وبطولة القطاعات.

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