أرقام في الجول - مقارنة بين البدلاء المحتملين لـ أحمد فتحي في الأهلي

من سيقود الجبهة اليمنى في الأهلي بعد رحيل أحمد فتحي؟ هذا هو السؤال الذي يشغل بال الجماهير الحمراء في الساعات السابقة بعدما أعلن الجوكر رحيله عن القلعة الحمراء.

قرار صادم بالنسبة لقطاع كبير من الجماهير الحمراء بعدما أعلن أحمد فتحي في وقت سابق يوم الثلاثاء، أن الموسم الحالي هو الأخير له مع الأهلي، بعد مسيرة طويلة اقتربت من 12 عاما مع نادي القرن.

وبدأت الجماهير الحمراء سريعا التفكير في اسم اللاعب الذي سيحاول الأهلي لضمه ليلعب في الجبهة اليمنى رفقة الظهير الأيمن الموجود حاليا محمد هاني، وذلك بداية من الموسم الجديد بعد رحيل فتحي.

بالفعل هناك الكثير من الأسماء ارتبطت بالانضمام للأهلي في الأيام الأخيرة وفي فترات سابقة.

وهم رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز الذي يرحب بالانتقال للأهلي ولكن من خلال موافقة ناديه، وأيضا أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني الذي ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي وكشف وكيله في وقت سابق عن تلقيه مفاوضات شفهية من الوكلاء لانضمامه للقلعة الحمراء.

أيضا هناك وجدي كشريدة ظهير أيمن منتخب تونس والنجم الساحلي الذي ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري ليصبح حرا ليوقع لأي ناد مجانا.

وأخيرا باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي الذي ارتبط اسمه في فترات الانتقالات السابقة بالأهلي أكثر من مرة.

لذلك يقدم لكم FilGoal.com مقارنة بالأرقام بين كل هؤلاء اللاعبين ومن بينهم أحمد فتحي، وماذا فعل كل منهم في الموسم الحالي مع فريقه سواء في الدوري المصري بالنسبة للثنائي رجب بكار وباهر المحمدي، أو في دوري أبطال إفريقيا للثنائي كشريدة وأطهر الطاهر.

وللمقارنة بين الأسماء المتاحة أمام الأهلي في فترة الانتقالات المقبلة لدعم الجبهة اليمنى بعد رحيل أحمد فتحي، سنلجأ إلى معدل أرقام كل لاعب في المباراة من خلال المواجهات التي شارك بها هذا الموسم مع فريقه.

أحمد فتحي

البداية بالتأكيد مع النجم المخضرم الذي سيرحل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم.

لعب فتحي مع الأهلي 8 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم بواقع 6 كأساسي ومباراتين كبديل.

بعدد دقائق 591 دقيقة.

ويأتي معدل تمريرات فتحي في كل مباراة بمتوسط 60 تمريرة متنوعة منهم 47.36 تمريرة صحيحة، بنسبة نجاح 79%.

ويرسل فتحي عرضيات في كل مباراة بمعدل 5.18 عرضية منهم 0.76 عرضية مكتملة بنسبة نجاح 15%.

فتحي البالغ من العمر 35 عاما له في كل مباراة 1.37 محاولة على المرمى.

كذلك يستلم الكرة بشكل صحيح 43.40 مرة. ويفوز بالكرة بمعدل 11.73 مرة في كل مباراة، بينما يفقدها بمعدل مرتين في كل مباراة.

ويكمل فتحي مراوغات صحيحة بمعدل 2.13 مراوغة في كل مباراة.

رجب بكار

البالغ من العمر 29 عاما لعب هذا الموسم مع بيراميدز في الدوري المصري 11 مباراة بواقع 8 أساسي و3 كبديل.

وجاء عدد الدقائق الذي لعبها رجب بكار مع بيراميدز في الدوري 753 دقيقة.

وصنع خلالهم هدفا واحدا.

كمل حصل على بطاقة صفراء واحدة وأخرى حمراء.

معدل تمريرات رجب بكار ومتوسط عدد التمريرات له في كل 90 دقيقة مع بيراميدز في الدوري جاء كالآتي:

التمريرات القصيرة: 38.61 تمريرة

التمريرات القصيرة الصحيحة: 31.31 تمريرة

بنسبة نجاح 81%

التمريرات الطولية: 4.78 تمريرة.

التمريرات الطولية الصحيحة: 1.79 تمريرة.

بنسبة نجاح 28%.

الجانب الهجومي

أما على مستوى العرضيات جاء معدل رجب بكار في كل مباراة 3.82 عرضية، منهم 1.8 عرضية صحيحة بنسبة نجاح 28%.

وبشأن الفرص على المرمى يأتي معدل محاولات رجب بكار على المرمى 0.12 محاولة كل مباراة.

الجانب الدفاعي

ومن الناحية الدفاعية ترتفع أرقام رجب بكار الذي يستلم الكرة كل مباراة بمعدل 26.6 مرة.

وفي كل مباراة ينجح رجب بكار في استعادة الكرة بمعدل 11.35 مرة. ويفقدها مرة واحدة فقط.

ويكمل رجب بكار مراوغات بمعدل 1.20 مراوغة في كل مباراة.

باهر المحمدي

شارك باهر المحمدي مع الإسماعيلي هذا الموسم 16 مباراة في الدوري، وكما يعلم الجميع أنه يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

بواقع 13 مباراة في مركز قلب الدفاع، و3 مباريات على طرف الملعب.

بعدد دقائق 1356 دقيقة.

وسجل باهر المحمدي البالغ من العمر 23 عاما هدفين.

وحصل باهر على 5 بطاقات صفراء.

معدل تمريرات باهر المحمدي ومتوسط عدد التمريرات له في كل 90 دقيقة مع الإسماعيلي في الدوري جاء كالآتي:

التمريرات القصيرة: 25.9 تمريرة.

التمريرات القصيرة الصحيحة: 23.3 تمريرة.

بنسبة نجاح 90%.

التمريرات الطولية: 6.70 تمريرة.

التمريرات الطولية الصحيحة: 3.32 تمريرة.

بنسبة نجاح 50%.

وبسبب مشاركته كثيرا في مركز قلب الدفاع لم يكن لباهر المحمدي الكثير من العرضيات.

الجانب الهجومي

تظهر محاولات باهر المحمدي على المرمى بمعدل نصف محاولة في كل مباراة.

الجانب الدفاعي

يستلم باهر المحمدي الكرة في كل مباراة بمتوسط 20 مرة بشكل صحيح، ويفقد الكرة مرة واحدة.

بينما يفوز باهر المحمدي بالكرة بمعدل 11.42 مرة في كل مباراة.

ويكمل باهر مراوغات في كل مباراة بمعدل 1.66 مرة.







































































وجدي كشريدة

الظهير الأيمن لفريق النجم الساحلي التونسي ومنتخب تونس وصل مع فريقه لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل الخروج من البطولة أمام الوداد المغربي.

ونستعرض معكم أرقامه في مشاركته مع النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

لعب كشريدة البالغ من العمر 28 عاما 7 مباريات في دوري الأبطال مع النجم بواقع 6 مباريات أساسي ومرة واحدة دخل الملعب بديلا.

بعدد دقائق 569 دقيقة.

وصنع كشريدة هدفا.

ونجح كشريدة في الحصول على مخالفتين لصالحه، بينما ارتكب 5 أخطاء.

معدل التمريرات

جاء معدل تمريرات كشريدة في كل مباراة مع النجم بدوري الأبطال، بمتوسط 50 تمريرة متنوعة في كل مباراة منهم 36.22 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح 72%.

أما على مستوى العرضيات جاء معدل كشريدة في كل مباراة 5.6 كرة عرضية منهم 1.42 عرضية صحيحة بنسبة نجاح 28%.

وفي الناحية الهجومية يمتلك كشريدة معدل محاولات على المرمى نصف محاولة في كل مباراة.

ويستلم اللاعب التونسي الكرة في كل مباراة بمتوسط 34 مرة بشكل صحيح.

بينما ينجح في الفوز بالكرة 9.17 مرة، ويفقدها 2.5 مرة.

أطهر الطاهر

لعب أطهر الطاهر مع الهلال 7 مباريات في دوري أبطال إفريقيا قبل أن يخرج الفريق من دور المجموعات.

ونجح في تسجيل هدفين وصناعة آخر.

ونستعرض معكم أرقامه في مشاركته مع الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

يحصل أطهر الطاهر على مخالفات لصالحه في كل مباراة بمعدل 1.43 خطأ، ويرتكب أخطاء بمعدل 0.71 خطأ في كل لقاء.

ويكمل أطهر الطاهر 47 تمريرة متنوعة في كل مباراة وهذا هو معدل تمريراته، منهم 32 تمريرة صحيح بنسبة نجاح 68%.

ويظهر أيضا نشاطه في الناحية الهجومية ويرسل عرضيات بمعدل 7.71 عرضية كل مباراة، منهم 2.29 عرضية مكتملة بنسبة نجاح 30%.

كذلك له في كل مباراة معدل محاولات على المرمى بنسبة 2.29 محاولة.

ويستلم اللاعب البالغ من العمر 23 عاما الكرة 25 مرة بشكل صحيح كل مباراة بينما ينجح في الفوز بالكرة 10.71 مرة ويفقدها نصف مرة في كل مباراة.

ويكمل مراوغات بمعدل 0.68 مراوغة في كل مباراة.

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