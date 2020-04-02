الزمالك: لم ندخل في مفاوضات مع أحمد فتحي لكي يقال أنه اعتذر

حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي الزمالك على توضيح الصورة بشأن بعض التقارير الإعلامية التي ربطت بينه وبين التفاوض مع أحمد فتحي.

أحمد فتحي النادي : الأهلي الزمالك

وقد ربطت بعد التقارير باعتذار فتحي لأمير مرتضى ورفض فكرة الانضمام إلى الزمالك بعد الرحيل من الأهلي.

وقال أمير مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "لم أدخل في أي مفاوضات مع فتحي من قريب أو من بعيد، لكي يقال أنه اعتذر عن عدم الانضمام للزمالك".

وتابع "مع كامل الاحترام لتاريخ فتحي المميز مع الكرة المصرية، إلا أن نادي الزمالك لم يفكر في التفاوض معه".

وشدد "لا علاقة للزمالك بقصة انتهاء تعاقد اللاعب مع الأهلي لأننا ننظر للأمور التي تخص النادي فقط".

وأضاف أمير مرتضى "سياسة النادي في التعاقدات هي التفكير في اللاعبين الذين لديهم القدرة على العطاء داخل الملعب لأطول فترة ممكنة".

وأتم المشرف العام على الكرة تصريحاته "سنقوم بفتح ملف الصفقات في الوقت المناسب بالتنسيق مع الإدارة نظرا لاحتياجات الجهاز الفني، لكن حاليا هدفنا المساهمة في الدور المجتمعي للتوعية ضد انتشار فيروس كورونا".

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