الاتحاد المكسيكي يلغى بطولات الشباب بسبب فيروس كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 - 01:19

كتب : FilGoal

شعار الدوري المكسيكي

قرر الاتحاد المكسيكي إنهاء بطولات الدوري مرحلة كلاوسورا 2020 لفئة الشباب تحت 13 و15 و17 و20 عاما بسبب تفشي فيروس كورونا.

بيان الاتحاد المكسيكي استهدف بحزم "الحفاظ على سلامة جميع الشباب الذين يشكلون بطولات الفرق الأساسية وكذلك رفاهية أسرهم".

ومن أجل تعويض الفرق عن الأضرار الناجمة عن إلغاء المسابقات، تنظم بطولتي كأس في مدينة تولوكا تُحدد مواعيدها في وقت لاحق.

أخبار متعلقة
مدرب بورنموث أول شخص في الدوري الإنجليزي يخفض راتبه بسبب كورونا أزمة اقتصادية قادمة.. تأثير كورونا على أندية الدرجتين الثانية والثالثة في مصر تنس - إلغاء نسخة 2020 من بطولة ويمبلدون بسبب فيروس كورونا صديقة ديبالا: حاولنا الرحيل من إيطاليا نحو الإمارات أو الأرجنتين بسبب تفشي كورونا

وتوقفت كافة المسابقات الكروية في المكسيك منذ 15 مارس الماضي وحتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وارتفعت عدد حالات الإصابة في المكسيك إلى 1215 إصابة ووفاة 29 وتعافي 35 شخصا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

تعليق رجب بكار على الانتقال للأهلي

نجوم مصر 1934 - (6) حميدو شارلي.. لقب ماراثوني أمام المختلط

ميدو ينتقد الأهلي

اختبار في البيت – هل تعرف أندية هؤلاء المحترفين؟

بيان رسمي من الزمالك ردا على رحيل 5 لاعبين

تعرف على ترتيب قادة الأهلي بعد رحيل الثلاثي

فيروس كورونا الدوري المكسيكي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الاتحاد المكسيكي يلغى بطولات الشباب بسبب فيروس كورونا 4 ساعة | أمريكا
أرقام في الجول - مقارنة بين البدلاء المحتملين لـ أحمد فتحي في الأهلي 4 ساعة | تقرير في الجول
تقرير: بدلا من يايا توريه.. أوبي ميكيل في طريقه للدوري البرازيلي 4 ساعة | أمريكا
طه إسماعيل: تعثر الأهلي في التجديد لفتحي؟ احترافية مفقودة من الطرفين 5 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - الاتحاد المصري: نسعى لاستضافة كأس العالم في موعده.. ولا نية لإلغاء الموسم المحلي 5 ساعة | رياضات أخرى
كذبة قادت ماكسي روديجيز إلى ليفربول 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
ديسابر: فتحي من اللاعبين الذين طالبت بانضمامهم لبيراميدز.. أي مدرب يتمنى قيادة مصر 5 ساعة | مصر
حوار - نادر شوقي: لم أوافق على تراجع فتحي 15 خطوة في التفاوض.. وهذا خطأ الأهلي 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: صلاح قد يغيب 4 أشهر عن ليفربول الموسم المقبل 2 نادر شوقي يكشف لـ في الجول تفاصيل تعثر تجديد فتحي مع الأهلي.. وفسخ وكالة اللاعب 3 خطاب من رئيس صن داونز لـ الخطيب 4 في الجول يكشف كواليس جلسة الـ5 ساعات بين فتحي ولجنة التخطيط في الأهلي
قد ينال إعجابك