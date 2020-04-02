الاتحاد المكسيكي يلغى بطولات الشباب بسبب فيروس كورونا

قرر الاتحاد المكسيكي إنهاء بطولات الدوري مرحلة كلاوسورا 2020 لفئة الشباب تحت 13 و15 و17 و20 عاما بسبب تفشي فيروس كورونا.

بيان الاتحاد المكسيكي استهدف بحزم "الحفاظ على سلامة جميع الشباب الذين يشكلون بطولات الفرق الأساسية وكذلك رفاهية أسرهم".

ومن أجل تعويض الفرق عن الأضرار الناجمة عن إلغاء المسابقات، تنظم بطولتي كأس في مدينة تولوكا تُحدد مواعيدها في وقت لاحق.

وتوقفت كافة المسابقات الكروية في المكسيك منذ 15 مارس الماضي وحتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وارتفعت عدد حالات الإصابة في المكسيك إلى 1215 إصابة ووفاة 29 وتعافي 35 شخصا.

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