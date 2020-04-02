كذبة قادت ماكسي روديجيز إلى ليفربول

الخميس، 02 أبريل 2020 - 00:17

كتب : FilGoal

ماكسي رودريجيز - ليفربول

قضى الأرجنتيني ماكسي رودريجيز موسمين ونصف في صفوف ليفربول الإنجليزي، وكشف كيف كذب من أجل الانضمام للريدز.

ماكسي البالغ 39 عاما انضم لصفوف ليفربول عام 2010 وحتى 2012.

وقال ماكسي عبر بث مباشر رفقة زميله الأرجنتيني خوان سورين عبر إنستجرام: "كنت سعيدا للغاية في أتليتكو مدريد لأنني كنت القائد وأعرف المدينة لكنني كنت مجنونا بكرة القدم الإنجليزية".

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وتابع "رافائيل بينيتز أخبرني أنه مهم جدا أن يتحدث الجميع اللغة الإنجليزية في غرفة الملابس، وسألني على إجادتي للغة وقلت نعم ليبدو الأمر سهلا".

وأضاف "لم أكن أريد أن تنهار الصفقة، وعند وصولي للإنجلترا لعقد المؤتمر الصحفي، بنيتيز تحرك ومن ثم تبعته وقلت له، رافا عليّ الاعتراف أنا لا أتحدث الإنجليزية كل ما أستطيع قوله مرحبا".

وأتم "لم أكن أريد فشل الصفقة، رد عليّ رافا قائلا أنت وغد ثم ضحكنا وقال لي استعد للتعلم".

ماكسي ظل بقميص الريدز حتى يوليو 2012 مسجلا 15 هدفا، وعاد للأرجنتين من بوابة نيويلز أولد بويز الأرجنتيني.

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ليفربول ماكسي رودريجيز
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