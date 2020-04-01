الحضري لـ فتحي: تمنيت ألا تقع في نفس خطئي

وجه عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر التاريخي رسالة إلى أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي بعد تأكد رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وكتب الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء: صديقي وأخي أحمد فتحي سعدت و تشرفت باللعب بجوارك و تشاركنا حصد البطولات في النادي الأهلي و منتخب مصر و كنت أود أن تنهي مسيرتك في النادي الأهلي وعدم الوقوع في نفس خطئي".

قبل أن يستدرك "لكن هذا هو الاحتراف وهذه كرة القدم وأتمنى لك دوام التوفيق حيثما كنت".

وأعلن الأهلي رحيل فتحي بعد رفضه تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري رسميا.

صديقي و اخي احمد فتحي سعدت و تشرفت باللعب بجوارك و تشاركنا حصد البطولات في النادي الاهلي و منتخب مصر و كنت اود ان تنهي مسيرتك في النادي الأهلي وعدم الوقوع في نفس خطأي لكن هذا هو الاحتراف وهذه كرة القدم و اتمنى لك دوام التوفيق حيثما كنت ❤ @AhmedFathi pic.twitter.com/O2fL0BSQjg — Essam El-Hadary (@ElHadary) April 1, 2020

وانضم أحمد فتحي للأهلي قادما من صفوف شيفيلد يونايتد الإنجليزي في عام 2007 ومنذ ذلك الحين غادر اللاعب الملقب بالجوكر القلعة الحمراء مرتين.

المرة الأولى كانت في عام 2013 حينما انتقل لهال سيتي الإنجليزي لستة أشهر على سبيل الإعارة.

فيما كانت المرة الثانية في عام 2014 حينما رحل في صفقة انتقال حر للدوري القطري وانضم لفريق أم صلال لثلاثة مواسم.

ذلك قبل أن يعود للأهلي مجددا في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع أم صلال.

وتوج أحمد فتحي مع الأهلي بتسع مرات للدوري المصري ومرة لكأس مصر، وأربع كؤوس السوبر المصري.

كما ظفر فتحي مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات والعدد ذاته للسوبر الإفريقي.

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