الحضري لـ فتحي: تمنيت ألا تقع في نفس خطئي

الأربعاء، 01 أبريل 2020 - 22:56

كتب : FilGoal

أحمد فتحي مع الأهلي أمام بيراميدز

وجه عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر التاريخي رسالة إلى أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي بعد تأكد رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

عصام الحضري

النادي : معتزل

الأهلي

وكتب الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء: صديقي وأخي أحمد فتحي سعدت و تشرفت باللعب بجوارك و تشاركنا حصد البطولات في النادي الأهلي و منتخب مصر و كنت أود أن تنهي مسيرتك في النادي الأهلي وعدم الوقوع في نفس خطئي".

قبل أن يستدرك "لكن هذا هو الاحتراف وهذه كرة القدم وأتمنى لك دوام التوفيق حيثما كنت".

أخبار متعلقة
أحمد فتحي.. لحظات لا تنسى مع الأهلي شيكابالا يوضح لـ في الجول حقيقة صورته مع أحمد فتحي وعبد الله السعيد مصدر في بيراميدز يكشف لـ في الجول: تفاصيل الاتفاق المبدئي مع فتحي.. وقيمة راتبه كل موسم 5 أسماء في قطاع الناشئين بـ الأهلي قادرة على تعويض رحيل فتحي

وأعلن الأهلي رحيل فتحي بعد رفضه تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري رسميا.

وانضم أحمد فتحي للأهلي قادما من صفوف شيفيلد يونايتد الإنجليزي في عام 2007 ومنذ ذلك الحين غادر اللاعب الملقب بالجوكر القلعة الحمراء مرتين.

المرة الأولى كانت في عام 2013 حينما انتقل لهال سيتي الإنجليزي لستة أشهر على سبيل الإعارة.

فيما كانت المرة الثانية في عام 2014 حينما رحل في صفقة انتقال حر للدوري القطري وانضم لفريق أم صلال لثلاثة مواسم.

ذلك قبل أن يعود للأهلي مجددا في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع أم صلال.

وتوج أحمد فتحي مع الأهلي بتسع مرات للدوري المصري ومرة لكأس مصر، وأربع كؤوس السوبر المصري.

كما ظفر فتحي مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات والعدد ذاته للسوبر الإفريقي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

تعليق رجب بكار على الانتقال للأهلي

نجوم مصر 1934 - (6) حميدو شارلي.. لقب ماراثوني أمام المختلط

ميدو ينتقد الأهلي

اختبار في البيت – هل تعرف أندية هؤلاء المحترفين؟

بيان رسمي من الزمالك ردا على رحيل 5 لاعبين

تعرف على ترتيب قادة الأهلي بعد رحيل الثلاثي

أحمد فتحي الحضري الأهلي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
أرقام في الجول - مقارنة بين البدلاء المحتملين لـ أحمد فتحي في الأهلي 3 دقيقة | تقرير في الجول
تقرير: بدلا من يايا توريه.. أوبي ميكيل في طريقه للدوري البرازيلي 4 دقيقة | أمريكا
طه إسماعيل: تعثر الأهلي في التجديد لفتحي؟ احترافية مفقودة من الطرفين 17 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - الاتحاد المصري: نسعى لاستضافة كأس العالم في موعده.. ولا نية لإلغاء الموسم المحلي 43 دقيقة | رياضات أخرى
كذبة قادت ماكسي روديجيز إلى ليفربول 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديسابر: فتحي من اللاعبين الذين طالبت بانضمامهم لبيراميدز.. أي مدرب يتمنى قيادة مصر ساعة | مصر
حوار - نادر شوقي: لم أوافق على تراجع فتحي 15 خطوة في التفاوض.. وهذا خطأ الأهلي ساعة | الدوري المصري
الحضري لـ فتحي: تمنيت ألا تقع في نفس خطئي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: صلاح قد يغيب 4 أشهر عن ليفربول الموسم المقبل 2 نادر شوقي يكشف لـ في الجول تفاصيل تعثر تجديد فتحي مع الأهلي.. وفسخ وكالة اللاعب 3 خطاب من رئيس صن داونز لـ الخطيب 4 في الجول يكشف كواليس جلسة الـ5 ساعات بين فتحي ولجنة التخطيط في الأهلي
قد ينال إعجابك