أحمد فتحي.. لحظات لا تنسى مع الأهلي

ما يقرب من 12 موسما قضاهم أحمد فتحي بين جدران الأهلي حقق خلالهم الكثير والكثير من الألقاب والإنجازات بالقميص الأحمر. ليكتب النجم المخضرم اليوم نهاية مشوارة مع القلعة الحمراء.

أحمد فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن أحمد فتحي أن الموسم الحالي هو الأخير له مع الأهلي بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.

مسيرة بدأت في موسم 2007/2008 عندما انضم أحمد فتحي للأهلي قادما من شيفيلد يونايتد، وانتهى في موسم 2019/2020.

وتخللها في الوسط رحيل لأكثر من مرة سواء على سبيل الإعارة أو رحيل نهائي ثم عودة، مثلما بدأ مسيرته مع القلعة الحمراء بإعارة لصفوف السيلية القطري بسبب غلق فترة القيد في مصر.

ثم إعارة أخرى لهال سيتي الإنجليزي، ورحيل لمدة موسم لفريق أم صلال القطري، قبل العودة مرة أخرى للأهلي خلال الموسم الأربعة الماضية.

وطوال مسيرة أحمد فتحي مع الأهلي هناك لحظات لا يمكن أن تمحى من ذاكرة محبي الفريق الأحمر لـ "الجوكر" كما تلقبه الجماهير.

مباريات كثيرة تألق بها ولحظات لا يمكن أن تنسى لـ أحمد فتحي مع الأهلي، يستعرض معكم FilGoal.com أبرزها.

هدف في أول قمة

كي تدخل قلوب جماهير الأهلي سريعا لا يوجد أسهل من تسجيل هدفا في أول مباراة قمة لك أمام الزمالك.

وهذا ما فعله أحمد فتحي عندما سجل هدف الأهلي الأول في شباك الزمالك في لقاء الدور الثاني من دوري 2007/2008 عندما انتهى اللقاء بفوز الأحمر بثنائية دون رد.

هدف = لقب الدوري

وهو الهدف الأشهر على الاطلاق في مسيرة أحمد فتحي الكروية.

والكل من جماهير الأهلي يعرف تفاصيل هذا الهدف عندما سجل أحمد فتحي في الدقيقة 96 في شباك طلائع الجيش ليقود الفريق الأحمر للفوز في آخر مباراة في الدوري.

ويتأهل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في المباراة الفاصلة على لقب دوري موسم 2008/2009.

قبل أن يظفر الأهلي باللقب ويواصل احتفاظه بدرع الدوري للموسم الخامس على التوالي.

صناعة هدفين في مونديال الأندية

واحدة من المباريات الكثيرة التي تألق فيها فتحي بقميص الأهلي وهذه المرة كانت في كأس العالم للأندية في اليابان عام 2012.

المباراة الافتتاحية للأهلي في البطولة كانت أمام صاحب الأرض هيروشيما الياباني وفاز الأحمر بثنائية مقابل هدف.

وتألق فتحي في المباراة وصنع الهدف الأول الذي سجله السيد حمدي، وصنع أيضا الهدف الثاني الذي جاء بقدم النجم محمد أبو تريكة.

هدف الكأس

وكما كان أحمد فتحي صاحب هدف قاد الأهلي بعدها للفوز بلقب دوري 2008/2009 في شباك طلائع الجيش، كان أيضا صاحب هدف تتويج الفريق الأحمر بكأس مصر عام 2016.

بطولة غابت عن الأهلي منذ عام 2006 وقبل أن ينضم أحمد فتحي لصفوف الأهلي.

وفي كل موسم يفشل الأهلي في الفوز بالكأس إلى أن جاء عام 2016 بالخبر السار واللقب بقدم أحمد فتحي.

وخاض الأهلي النهائي أمام المصري وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وفي الوقت الإضافي سجل المصري هدف التقدم.

لتقترب المباراة من النهاية بفوز المصري وتتويجه باللقب، إلا أن الأهلي سجل التعادل قبل دقائق من النهاية برأسية من عمرو جمال.

وفي الدقيقة الأخيرة نجح فتحي في تسجيل هدف الفوز ليمنح الأهلي لقب الكأس الغائب عن القلعة الحمراء منذ 10 سنوات.

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