شيكابالا يوضح لـ في الجول حقيقة صورته مع أحمد فتحي وعبد الله السعيد

الأربعاء، 01 أبريل 2020 - 21:53

كتب : أحمد مصطفى

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

انتشرت صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر صفحة موثقة لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" وهو بجوار عبد الله السعيد وأحمد فتحي بعد تأكيد الأخير رحيله عن الأهلي.

شيكابالا

النادي : الزمالك

ولكن ما هي إلا دقائق وتم إزالة المنشور بالكامل.

وعن اللغط الذي حدث قال شيكابالا لـFilGoal.com: "لو أردت قول أي شيء سأقوله عبر حسابي الرسمي في تويتر أو إنستجرام".

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وأكمل "هذه الصفحة جماهيرية وتم إنشائها أثناء كأس العالم 2018 ولا أملكها".

وواصل "اتفقنا مع الشباب المالكين للصفحة عبر أحد الشركات المتخصصة في مواقع التواصل الاجتماعي الاستحواذ عليها خلال الفترة المقبلة لتصبح صفحتي الرسمية".

وأردف "ما يؤكد حديثي هو أن الشركة أغلقت العديد من الصفحات عبر فيسبوك التي تحمل اسمي".

وأتم شيكابالا حديثه "لذا اليوم لم أكن أنا من قمت بنشر تلك الصورة وكما قلت لدي حسابين رسميين بتويتر وإنستجرام فقط حتى الآن".

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