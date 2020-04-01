عاشور يجيب لـ في الجول عن هل اتخذ قراره بالاعتزال أو الانتقال لناد آخر

الأربعاء، 01 أبريل 2020 - 20:01

كتب : بسام أبو بكر

وصول لاعبي الأهلي إلى استاد القاهرة لمباراة الزمالك - حسام عاشور

هل اتخذ حسام عاشور قائد الأهلي ولاعب خط وسط الفريق قراراه بالاعتزال أو بالانتقال إلى ناد آخر؟ اللاعب الملقب بالمسمار يجيب.

حسام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وتحدث عاشور لـFilGoal.com قائلا: "لم أتخذ قراري حتى الآن سواء بالاعتزال أو الرحيل لناد آخر".

وأكمل "أقول للجميع إنني في منزلي الآن ومازلت في مرحلة التفكير في قراري ولا أعرف أي شيء آخر يقال عني".

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وشدد عاشور "منذ أن تحدثت معكم قبل صدور بيان مجلس إدارة الأهلي بشأني لم أتحدث مع أي شخص آخر وفوجئت بما يُكتب على لساني بإنني قررت الاعتزال".

وأضاف "البعض قال حتى إنني قررت الانتقال لناد آخر وأنا لم أتحدث مع أحد".

وأتم عاشور حديثه "أود أن أقولها مجددا مازلت أفكر في مصيري وحينما أتخذ قراري سأعلن عنه".

حسام عاشور يلعب مع الفريق الأول في النادي الأهلي منذ عام 2003 ومستمر حتى الآن.

صاحب الـ34 عاما حصد 35 لقبا في مسيرته مع الأهلي، جعلوه الأكثر تتويجا في تاريخ النادي.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق رغبته في عدم تجديد تعاقد عاشور ويتمنى اعتزاله داخل أسوار النادي وأبدى استعداده لإقامة مباراة اعنزال تليق باسمه وتاريخه رغم قرار الإدارة بالتوقف عن إقامة مباريات اعتزال للاعبين.

وكشف الأهلي أيضا عن موافقته على تحمل تكاليف أي معايشات أو دراسات يطلب حسام عاشور خوضها خارج البلاد لإعداده ليكون كادر إداري أو فني للنادي مستقبلا.

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