تقرير: ليفربول مهتم بضم آداما تراوري تحسبا لرحيل صلاح أو ماني

الأربعاء، 01 أبريل 2020 - 13:03

كتب : FilGoal

فينالدوم - أداما تراوري - ولفرهامبتون - ليفربول

يرغب نادي ليفربول في التعاقد مع أداما تراوري مهاجم ولفرهامبتون تحسبا لرحيل أحد نجميه محمد صلاح أو ساديو ماني خلال الصيف المقبل وفقا لتقرير نشره موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي.

وقال مصدر بنادي ليفربول لموقع فوتبول إنسايدر إن طاقم تحليل الصفقات بالنادي أبلغ إدارة الحمر أن أسلوب لعب تراوري يتماشى مع خطط يورجن كلوب.

وأوضح محللو البيانات الذين يقدمون تقاريرهم إلى المدير الرياضي مايكل إدواردز أن أداء تراوري هذا الموسم جعله في قائمة اللاعبين الذين يرغب ليفربول في ضمهم.

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ويخشى ليفربول رحيل صلاح أو ماني في الصيف المقبل في ظل الرؤية الضبابية لمصير كرة القدم مع انتشار فيروس كورونا حاليا.

تراوري ولد في إسبانيا لعائلة مالية، وبدأ مشواره مع نادي أوسبيتاليت، ثم انتقل لبرشلونة عام 2004، ولعب بعض المباريات مع الفريق الأول للبلوجرانا قبل الانتقال إلى إنجلترا.

وانضم البالغ من العمر 23 عاما لأستون فيلا ثم ميدلسبروه، ثم انتقل في 2018 إلى ولفرهامبتون.

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