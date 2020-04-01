تعرف على كل ما قاله فايلر في حواره المطول عن تدريب الأهلي

على مدار يومين، ظهر ريني فايلر في حوار مطول، تحدث فيه عن كل شيء يخص الأهلي، وفترة تواجده في مصر حتى الآن.

المدرب السويسري تحدث عن انطباعه بعد التدريب لفترة في مصر. تأثير ذلك على مسيرته، وتحدث أيضا عن لاعبي الفريق والفترة السابقة من انتصارات وهزائم.

في هذا الفيديو، كل ما قاله فايلر من تصريحات خلال الحوار المطول.

شاهد الفيديو من هنا

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