تعرف على كل ما قاله فايلر في حواره المطول عن تدريب الأهلي

الأربعاء، 01 أبريل 2020 - 12:04

كتب : FilGoal

ريني فايلر

على مدار يومين، ظهر ريني فايلر في حوار مطول، تحدث فيه عن كل شيء يخص الأهلي، وفترة تواجده في مصر حتى الآن.

المدرب السويسري تحدث عن انطباعه بعد التدريب لفترة في مصر. تأثير ذلك على مسيرته، وتحدث أيضا عن لاعبي الفريق والفترة السابقة من انتصارات وهزائم.

في هذا الفيديو، كل ما قاله فايلر من تصريحات خلال الحوار المطول.

شاهد الفيديو من هنا

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