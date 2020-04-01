مدرب بورنموث أول شخص في الدوري الإنجليزي يخفض راتبه بسبب كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 - 19:28

كتب : FilGoal

إيدي هاو - بورنموث

وافق إيدي هاو المدير الفني لفريق بورنموث على تخفيض رابته السنوي بسبب توقف النشاط الكروي في إنجلترا جراء انتشار فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن إيدي هاو بالاتفاق مع نيل بليك الرئيس التنفيذي لنادي بورنموث قرر تخفيض راتبه طوال فترة توقف كرة القدم.

ويبلغ راتب إيدي هاو السنوي مع بورنموث 4 ملايين جنيه إسترليني.

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ليصبح بذلك إيدي هاو أول شخص في الدوري الإنجليزي بالكامل ما بين اللاعبين والمدربين يخفض راتبه بسبب توقف كرة القدم لانتشار فيروس كورونا.

وحتى الآن تسير المشاورات بين اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا والأندية لمعرفة ماذا سيحدث بشأن اقتراح خفض رواتب اللاعبين والمدربين خلال فترة توقف النشاط الكروي.

وكانت رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين قررت تعليق مباريات الدوري الإنجليزي بسبب انتشار فيروس كورونا حتى نهاية أبريل.

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