يقودها مورينيو.. تدريبات توتنام تتواصل في المنزل عن طريق الفيديو

الأربعاء، 01 أبريل 2020 - 17:54

كتب : FilGoal

مورينيو

قاد جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام مرانا لفريقه عبر مكالمة فيديو جماعية، بسبب انتشار فيروس كورونا.

كرة القدم في العالم توقفت، ويتدرب معظم لاعبي العالم في منازلهم.

ونشر حساب توتنام الرسمي على تويتر مقطع فيديو لتدريب توتنام يوم الأربعاء بواسطة الفيديو.

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وظهر مورينيو في صالة الألعاب الرياضية وهو يقود المران أمام اللاعبين الذين تواصلوا معه في شاشة أمامه.

رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت إيقاف المسابقة حتى مطلع أبريل، قبل أن يتأجل من جديد حتى نهاية الشهر ذاته.

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