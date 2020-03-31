خليك في البيت - هاني العجيزي ولعبة الأسئلة.. عن أحرف لاعب في تاريخ مصر وأجمل هدف أحرزه

الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 22:51

كتب : أحمد شاكر

هاني العجيزي

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة مع نجم الزمالك والأهلي السابق، هاني العجيزي.

أول قميص كرة اشتريته؟

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الزمالك دون رقم، وكان عمري 14 عاما.

أقوى مدافع واجهته؟

وائل جمعة.

وأقوى حارس؟

عصام الحضري.

أحرف لاعب في تاريخ مصر؟

محمود عبد الرازق "شيكابالا"

مثلك الأعلى؟

رونالدو البرازيلي

أقوى مهاجم في تاريخ مصر؟

حسام حسن.

أفضل هدف شاهدته في مصر؟

هدف صلاح أمين في طلائع الجيش.

أجمل هدف أحرزته؟

هدفي مع بلدية المحلة ضد الاتحاد السكندري.

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خليك في البيت هاني العجيزي
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