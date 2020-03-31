الأهلي يكشف موقفه الكامل من أزمة مؤمن زكريا

أوضح شريف فؤاد المتحدث الرسمي للأهلي موقف ناديه من الأزمة الخاصة بلاعب الفريق مؤمن زكريا، في تصريحات لقناة الأهلي.

مؤمن زكريا النادي : الأهلي الأهلي

وقال فؤاد:" أثير العديد من اللغط خلال الفترة الأخيرة بشأن مؤمن زكريا، لذلك وجب التوضيح لأن غياب المعلومات أعطى البعض فرصة للاجتهاد".

وأوضح "النادي الأهلي يحرص على مساعدة مؤمن زكريا الذي لا يرتبط بعقد مع النادي وغير مقيد في قائمة الفريق الأول، مر اللاعب بظروف صحية صعبة، ونرجو من الله أن يتم شفاءه ويستكمل رحلته ".

وأكمل "عُرض ملف مؤمن زكريا على مجلس إدارة الأهلي يوم 28 يناير الماضي، وقرر النادي تحمل نفقات علاج اللاعب، وأرسلنا مذكرة إلى الجهات الإدارية يوم 30 يناير، أي بعد يومين من انعقاد المجلس".

وأردف "قررنا المساهمة بمبلغ مليون و200 ألف جنيه على دفعتين، مما يعادل 100 ألف جنيه في الشهر، وهذه أموال عامة تخضع لرقابة صارمة من أجهزة الدولة المختلفة وبالتالي يجب موافقة الجهة الإدارية الممثلة في وزارة الشباب الرياضة برئاسة أشرف صبحي".

واستمر "قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بإرسال خطاب إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتمت الموافقة على المساهمة لتتمثل في صرف دفعة مبدئية 600 ألف جنيه في المرحلة الأولى من العلاج، خاصة أنه من اللاعبين الذي خدموا الأهلي كثيرا".

وأتم "وفي يوم 15 فبراير 2020 تم استخراج الشيك، أي أنه في النادي منذ 45 يوما، ومن المفترض أن يأتي مؤمن من أجل استلامه .. الأهلي لا يمكن أن يتحدث عن عامل المساعدة سواء للموظف أو المدرب أو اللاعب لأن هذا هو دوره من الأساس".

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن مؤمن زكريا يشعر بحالة من الغضب بسبب ما يعتقده تقصيرا وتجاهلا تجاهه من قبل إدارة النادي في ظل حالته المرضية ومرحلة علاجه .

ويرى مؤمن زكريا أن مجلس إدارة الأهلي لم يقدم له الدعم الكافي من وجهة نظره بداية من الاستغناء عنه وخروجه من قائمة الفريق، وحتى تحمل تكاليف علاجه.

ويتهم جناح الأهلي إدارة النادي بالتضارب في المواقف بين إظهار المساندة إعلاميا فقط دون وجودها على أرض الواقع معنويا أو ماديا وانتهاء بعدم المشاركة في الإشراف على رحلته العلاجية .

وكشف مصدر مقرب من مؤمن زكريا لـFilGoal.com أن اللاعب لم يستلم أي مستحقات أو دعم مالي من الأهلي في العلاج وحتى الـ٦٠٠ ألف جنيه التي اعتمدها مجلس إدارة النادي بموافقة من وزارة الرياضة .

وأشار إلى أن مؤمن زكريا يعتمد في المرحلة الحالية على دعم مادي كامل من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي في العلاج.

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