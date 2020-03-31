أحمد حسن: أدرس الترشح في انتخابات اتحاد الكرة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 23:03

كتب : FilGoal

أحمد حسن

أعلن أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، نيته الترشح في انتخابات اتحاد الكرة القادمة.

صرح حسن عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "أدرس الترشح في انتخابات اتحاد الكرة، أدرس الموقف بشكل كامل في الفترة الحالية".

واستدرك مدير منتخب مصر الأسبق "لكنني لم أتخذ القرار بكل أمانة، أريد أن يكون تواجدي في أي منصب له تأثير وتطوير للعبة".

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وأشار "هناك تواصل مع عدة أطراف، وأندية ترغب في تواجدي باتحاد الكرة، ولكن لم أتخذ القرار حتى الآن".

وبرر أحمد حسن تأجيل قراره موضحا "قراري يتوقف على وجودي مع مجموعة تريد خدمة الكرة المصرية وتطويرها لا للبحث عن أمور أخرى".

عميد لاعبي العالم وأحد القادة التاريخيين لمنتخب مصر، سبق له العمل ضمن الجهاز الفني للمنتخب مع شوقي غريب من قبل.

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