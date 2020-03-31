أحمد حسن: أدرس الترشح في انتخابات اتحاد الكرة

أعلن أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، نيته الترشح في انتخابات اتحاد الكرة القادمة.

صرح حسن عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "أدرس الترشح في انتخابات اتحاد الكرة، أدرس الموقف بشكل كامل في الفترة الحالية".

واستدرك مدير منتخب مصر الأسبق "لكنني لم أتخذ القرار بكل أمانة، أريد أن يكون تواجدي في أي منصب له تأثير وتطوير للعبة".

وأشار "هناك تواصل مع عدة أطراف، وأندية ترغب في تواجدي باتحاد الكرة، ولكن لم أتخذ القرار حتى الآن".

وبرر أحمد حسن تأجيل قراره موضحا "قراري يتوقف على وجودي مع مجموعة تريد خدمة الكرة المصرية وتطويرها لا للبحث عن أمور أخرى".

عميد لاعبي العالم وأحد القادة التاريخيين لمنتخب مصر، سبق له العمل ضمن الجهاز الفني للمنتخب مع شوقي غريب من قبل.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

تقرير: فيفا يدرس خطة لمواجهة فيروس كورونا وحل لمشكلة الإعارات وانتهاء العقود

ميسي: صلاح كان رائعا مع ليفربول.. يعجبني أسلوبه

فرج عامر: ملتزم مضطرا بسداد عقود اللاعبين.. ويجب منح لقب الدوري لـ الأهلي حال إلغائه

تكليف لـ عبد الحفيظ بسبب كورونا.. تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماع الثلاثاء

فان بيرسي يختار أفضل لاعبين زاملهم في مانشستر يونايتد