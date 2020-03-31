لاتينوس - بيناسيونال البيروفي.. عظيم الجنوب الذي عرف طريق المجد سريعا

في أمريكا الجنوبية عديد الأندية المشاركة في كوبا ليبرتادوريس 2020 تحمل تاريخا وأرثا مثيرا لنحكي عنه.

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم قصص بعض الأندية اللاتينية.

البداية ستكون مع نادي بيناسيونال البيروفي الذي يتواجد في المجموعة الرابعة من كوبا ليبرتادوريس.

ثنائي القومية

تأسس النادي في ديسمبر 2010، في مقاطعة ديساجواديرو وهي التي تقع بالقرب من حدود بيرو وبوليفيا ولذلك تعود تسمية النادي بهذا الاسم "بيناسيونال" أي ثنائي القومية باللغة الإسبانية.

ويطلق محبي النادي عليه لقب "عظيم الجنوب"، وأيضا "أسود جبال الجنوب" إذ يتواجد منه اثنين في شعار النادي.

فريق يعرف النجاح

في 2016 حل الفريق في المركز الثالث بكأس بيرو، وفي 2017 فاز الفريق بلقب كأس بيرو متفوقا على أتليتكو جورو بفارق الأهداف وحصد بطاقة التأهل للدوري البيروفي.

إذ تقام البطولة في الأساس بين أندية المقاطعات والفرق غير المشاركة في الدرجة الأولى والثانية، وتمنح الأندية الأقل شأنا بطاقة التأهل وسط الكبار، وبطلها يتأهل للدوري الدرجة الأولى والوصيف للدرجة الثانية.

تأهل النادي لأول مرة عام 2018 للدوري البيروفي الدرجة الأولى وحل ثامنا في الترتيب العام للمسابقة، ومنحت الفريق فرصة التأهل لـ كوبا سود أمريكانا 2019، وودع مبكرا بالخسارة من إندبندينتي الأرجنتيني 6-2 في مجموع اللقائين.

وفي 2019 حصد المركز الأول في مرحلة أبرتورا (الدور الأول من الموسم) وخاض المباراة النهائية أمام أليانزا ليما وفاز 4-1 ذهابا وفي الإياب خسر 2-0 متوجا بلقب الدوري لأول مرة في تاريخه وحاصدا بطاقة التأهل لكوبا ليبرتادوريس لأول مرة في تاريخه.

فرحة الفوز في مباراة الذهاب على أليانزا ليما في نهائي دوري 2019 لبيرو بنتيجة 4-1 طغت على الفريق، إذ رحلت حافلة الفريق عقب نهاية اللقاء دون ألدير رودريجيز والذي نُسي في ملعب الفريق دون أن يلاحظ أحدا.

اللاعب بعد عمله بما حدث قرر التحرك في سيارة دورية من المنطقة ليصبح يوما لا يُنسى للاعب الذي سجل هدفا كان وزنه ذهبا إذا أن الخسارة في الإياب 2-0 ساهمت في تتويج الفريق بلقب الدوري.

فوق سطح البحر

يقع ملعب النادي في جولياكا وهي منطقة في بيرو تعلو سطح البحر بـ 3824 مترا وهو ما يعيق على باقي المنافسين التنفس بسهولة طيلة أحداث اللقاء.

ملعب جييرمو بريسينيو روساميدنا هو الأعلى فوق سطح البحر بين جميع الأندية المشاركة في كوبا ليبرتادوريس 2020، وللتيقن من صعوبة الأمر فأن الفريق فاز في أول مباراة رسمية له على أرضه على حساب ساو باولو البرازيلي بنتيجة 2-1.

قبل فيروس كورونا

قبل تفشي فيروس كورونا وتوقف المسابقات في بيرو يحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بعد مرور 6 جولات برصيد 13 جولة.

ورغم فوز الفريق على ساو باولو بنتيجة 2-1، إلا أنهم تعرضوا لهزيمة ثقيلة أمام ريفر بليت بنتيجة 8-0 في ملعب مونيمنتال في ثاني جولات دور المجموعات.

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