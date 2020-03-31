خليك في البيت – مدبولي ولعبة الـ8 أسئلة: عن تحوله لشاعر بدلا من لاعب وأكثر من يحب اللعب معه

الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 21:17

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد مدبولي يحتفل بهدفه في الرجاء

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

أحمد مدبولي

النادي : الإسماعيلي

هذه المرة مع لاعب الإسماعيلي الحالي والزمالك السابق أحمد مدبولي.

أول قميص اشتريته؟

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كان لمنتخب البرتغال ويحمل اسم كريستيانو رونالدو وكنت في سن الـ11.

أول مرة ذهبت للاستاد؟

كمشجع كانت في لقاء طلائع الجيش والزمالك عام 2013 وكنت لاعبا في الطلائع.

أما كلاعب كانت في مباراة النصر للتعدين وإنبي.

أسعد لحظة في حياتك؟

تحقيق حلم اللعب في الدوري الممتاز.

مباراة لا تنساها؟

الزمالك والمصري وتسجيلي هدف الفوز للزمالك.

فيلمك المفضل؟

أرض النفاق للأستاذ فؤاد المهندس.

فنانك المفضل؟

أحمد السقا وأحمد مكي.

لو لم تكن لاعب كرة ماذا كنت ستصبح؟

أعتقد شاعر.

أصعب مدافع واجهته؟

باهر المحمدي.

لاعب تشعر بالاطمئنان باللعب بجواره؟

محمود عبد العاطي "دونجا" وطارق حامد.

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مدبولي الزمالك الإسماعيلي خليك في البيت
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