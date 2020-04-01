فايلر يكشف حقيقة "بند الفوز بإفريقيا": مباراة الهلال كانت أصعب من صن داونز

كشف ريني فايلر المدير الفني للأهلي عن وجود بند في عقده يتطلب منه الفوز بدوري أبطال إفريقيا، للاستمرار موسما جديدا مع الأهلي.

وقال فايلر في تصريحات لـ "أون تايم سبورتس": "مباراة صن داونز في جنوب إفريقيا كانت قوية جدا ضد خصم قوي، أول ربع ساعة كانت صعبة قبل أن نفرض أدائنا، كنا نعلم أنه سيكون هناك معاناة لكن اللاعبين كانوا في قمة التركيز. أصبحنا أفضل على مستوى الكرات المشتركة وهذا نجاح حققناه مع الفريق".

وأضاف "هناك بند في عقدي يتطلب مني الفوز بدوري أبطال إفريقيا لكي يمتد عقدي للعام المقبل. هذا أمر ليس سهلا".

وشدد "قبل أي شيء، أنا شخص مغامر. لكن الأمر ليس مستحبا دائما. أجهز فريقي للمباريات الكبرى كأي مباراة لأن جمهور الأهلي ينتظر الفوز في كل المباريات. علينا بذل أفضل ما لدينا وإدخال اللاعبين فنيا وذهنيا في المباريات الكبرى. قلت للاعبين إنه لا مستحيل في كرة القدم وعلينا فعل كل شيء لإسعاد الجماهير".

وأجاب "لو سأختار الأصعب بين مباراتي الهلال وصن داونز؟ سأختار مباراة الهلال، لأن فرصة الخسارة كانت أكبر أمام خصم قوي والتأهل لم يكن سهلا، وهناك موروثات مثل عدم تسجيل الأهلي لأي هدف في السودان، بجانب الشحن الجماهيري، المباراة كانت أصعب من مواجهة صن داونز".

وأوضح "الفارق بين أدائنا في الدوري وفي دوري أبطال إفريقيا منطقي. في إفريقيا نلعب ضد أقوى الفرق من كل الدول بجانب متاعب السفر وخلافه التي تجعل الأمور أكثر تعقيدا من الدوري المصري الذي نعرف لاعبيه وفرقه بشكل أفضل".

وأتم "أتدخل في المشاكل بين اللاعبين مثلا من خلال دوري، أي أمور يتم حلها كفريق".

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