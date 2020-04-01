فايلر: أتمنى استمرار رمضان ولدي ثقة في تخطي الشحات للفترة الصعبة.. ولا مشاكل مع الجهاز الطبي

يتمنى ريني فايلر المدير الفني للأهلي استمرار رمضان صبحي مع الفريق عقب نهاية إعارته التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال فايلر لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" في حواره: " "رمضان صبحي وحسين الشحات صفقتان كبيرتان والجمهور ينتظر منهما كثيرا. تعرضنا لمشاكل مثل إصابة رمضان وهذا جزء من اللعبة. كل اللاعبين لهم دورا لأن أمامنا مباريات كثيرة وكبيرة".

وأكمل "حكمي على اللاعبين فني فقط، لا أهتم بقيمة صفقة اللاعب. أنظر للاعب فنيا فقط لا لعقده مع الفريق ولا أسمع ما يقال حول أي لاعب من أي أحد".

وأضاف "حاليا، لا أملك بديلا لرمضان صبحي لأنني لا أعرف إذا كان سيبقى أم لا. لو سيرحل، سأحتاج بديلا له على نفس المستوى، وأنا وأصدقائي في الجهاز الفني نستعرض هذا الأمر".

وتابع المدرب السويسري "الناس أحيانا تفهم طريقة عملي. لا أتحدث عن لاعبين غائبين أو أعذار. رمضان لاعب مهم ولعبنا مباريات كثيرة دونه وحققنا نتائج دونه. هو لاعب مهم لكن سنجد حلولا في غيابه. لا نعرف ماذا سيحدث في الأيام المقبلة. علينا البحث عن بديل له".

وشدد "فنيا، أتمنى استمرار رمضان صبحي لكن هناك عوامل خارج يدي مثل العوامل المادية التي تعود لإدارة النادي".

وعن هل يوجد أزمة بينه وبين الجهاز الطبي للأهلي بسبب طول فترة إصابة رمضان صبحي "لا مشاكل لدي مع الجهاز الطبي في الأهلي. هناك إصابات تطول مدة الغياب فيها وهذا أمر يجب أن نتحدث فيه ونعالجه. الأمور ليست معقدة لكننا نتفق في العمل".

وعن مستوى حسن الشحات قال فايلر: "حسين الشحات يمر بفترة صعبة وهذا أمر يحدث في أي مجال عمل. في هذا الموقف يظهر شخصية اللاعب، يجب أن يظهر اللاعب شخصيته. لدي ثقة أن الشحات سيمر بتلك الفترة الصعبة بأقل خسائر ويعود لمستواه".

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