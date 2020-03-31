عبد الفتاح يعتذر عن عدم تولي منصب رئاسة لجنة الحكام ويرشح ثنائي لخلافة الغندور

الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 23:48

كتب : FilGoal

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - عصام عبد الفتاح

اعتذر عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق عن عدم تولي رئاسة نفس اللجنة في الفترة المقبلة.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لـ أون تايم سبورتس: "لست الأفضل في المرحلة المقبلة".

وجاءت تصريحات عبد الفتاح ردا على خبر نقله مقدم البرنامج سيف زاهر، عن تواصل أعضاء اللجنة الخماسية مع عبد الفتاح لخلافة جمال الغندور في رئاسة اللجنة، حيث استقال الحكم الدولي السابق قبل أيام.

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وأكد عبد الفتاح: "الثنائي وجيه أحمد وعزب حجاج، هو الأجدر لقيادة اللجنة في الوقت الحالي".

وانتقل عبد الفتاح للرد على هجوم جهاد جريشة عليه، وعلى الغندور، بسبب ترتيب القائمة الدولية حيث قال: "جريشة أكثر حكم تمت مساندته في أكثر من مناسبة وفي بطولات دولية".

قدمت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال الغندور استقالتها للجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، يوم الخميس بسبب الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم. (طالع التفاصيل)

وبادر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بوضع اعتذاره وأعضاء لجنته عن عدم استكمال مهمتها أمام اللجنة الخماسية، وذلك حتى تتخذ ما تراه مناسبا في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم بسبب مواجهة كورونا وانعكاسه سلبا على مسابقات كرة القدم، وفقا للبيان الرسمي من اتحاد الكرة.

وعلق اتحاد الكرة المصري النشاط الكروي في مصر لمدة 15 يوما قبل أن يمد التعليق لـ15 يوما جديدا بداية من 30 مارس الجاري.

تعليق النشاط الكروي في مصر يأتي في إطار إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا الذي ضرب العالم بأكمله.

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