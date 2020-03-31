وفاة رئيس مارسيليا السابق بـ فيروس كورونا

توفي السنغالي بابي ضيوف رئيس نادي أولمبيك مارسيليا السابق متأثرا بـ فيروس كورونا.

ضيوف الذي شغل منصب رئيس النادي الفرنسي بين عامي 2005 وحتى 2009 حُجز في أحد مستشفيات داكار العاصمة السنغالية عقب إصابته بعد عودته من كوت ديفوار.

ووضع ضيوف البالغ 68 عاما على جهاز تنفس صناعي ثم ساءت حالته في الساعات الأخيرة قبل نقله إلى أحد مستشفيات فرنسا للحصول على رعاية صحية أفضل.

L'Olympique de Marseille tient à apporter tout son soutien à son ancien président Pape Diouf touché par le #Covid19 🙏💙 pic.twitter.com/hwQl3ZHeK0 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 31, 2020

ولم يحقق مارسيليا في خلال فترة تولي ضيوف أي ألقاب إذ خسر نهائي كأس فرنسا مرتين وحل في المركز الثاني بالدوري الفرنسي 3 مرات متتالية خلف أولمبيك ليون.

وسجلت السنغال حتى الآن 175 حالة إصابة بالفيروس وتعافي 40 شخصا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

تقرير: فيفا يدرس خطة لمواجهة فيروس كورونا وحل لمشكلة الإعارات وانتهاء العقود

ميسي: صلاح كان رائعا مع ليفربول.. يعجبني أسلوبه

فرج عامر: ملتزم مضطرا بسداد عقود اللاعبين.. ويجب منح لقب الدوري لـ الأهلي حال إلغائه

تكليف لـ عبد الحفيظ بسبب كورونا.. تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماع الثلاثاء

فان بيرسي يختار أفضل لاعبين زاملهم في مانشستر يونايتد