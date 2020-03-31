وفاة رئيس مارسيليا السابق بـ فيروس كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 22:52

كتب : FilGoal

بابي ضيوف - رئيس أولمبيك مارسيليا السابق

توفي السنغالي بابي ضيوف رئيس نادي أولمبيك مارسيليا السابق متأثرا بـ فيروس كورونا.

ضيوف الذي شغل منصب رئيس النادي الفرنسي بين عامي 2005 وحتى 2009 حُجز في أحد مستشفيات داكار العاصمة السنغالية عقب إصابته بعد عودته من كوت ديفوار.

ووضع ضيوف البالغ 68 عاما على جهاز تنفس صناعي ثم ساءت حالته في الساعات الأخيرة قبل نقله إلى أحد مستشفيات فرنسا للحصول على رعاية صحية أفضل.

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ولم يحقق مارسيليا في خلال فترة تولي ضيوف أي ألقاب إذ خسر نهائي كأس فرنسا مرتين وحل في المركز الثاني بالدوري الفرنسي 3 مرات متتالية خلف أولمبيك ليون.

وسجلت السنغال حتى الآن 175 حالة إصابة بالفيروس وتعافي 40 شخصا.

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بابي ضيوف فيروس كورونا مارسيليا في فرنسا
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