رسميا - استقالة لجنة الحكام

قدمت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال الغندور استقالتها للجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بسبب الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق تفكير جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بتقديم استقالته. (طالع التفاصيل).

وهو ما حدث بالفعل.

واجتمعت لجنة الحكام اليوم الخميس مع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لدراسة الوضع الحالي مع تعليق النشاط.

وبادر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بوضع اعتذاره وأعضاء لجنته عن عدم استكمال مهمتها أمام اللجنة الخماسية، وذلك حتى تتخذ ما تراه مناسبا في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم بسبب مواجهة كورونا وانعكاسه سلبا على مسابقات كرة القدم، وفقا للبيان الرسمي من اتحاد الكرة.

وعلق اتحاد الكرة المصري النشاط الكروي في مصر لمدة 15 يوما قبل أن يمد التعليق لـ15 يوما جديدا بداية من 30 مارس الجاري.

تعليق النشاط الكروي في مصر يأتي في إطار إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا الذي ضرب العالم بأكمله.

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