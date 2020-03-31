فان دايك يختار مركزه إذ لم يكن مدافعا ومهاجم تصعب مراقبته

استغل الهولندي فيرجيل فان دايك البقاء في المنزل وتوقف النشاط الرياضي ورد على أسئلة متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

أفضل مدافع في أوروبا لعام 2019 اختار أفضل مهاجم واجهه ومهاجم تصعب مراقبته وأفضل هدف.

وجاءت ردود فان دايك على الأسئلة كالآتي.

Hi everyone, hope you’re all keeping safe and well! I’m going to do a Q&A tonight at 7pm on my twitter page. Just send your questions in using #AskVirgil and I’ll try and answer as many as I can 😁 — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) March 31, 2020

-أصعب مهاجم واجهته؟

هناك بعض المهاجمين الصعب التعامل معهم لكن ربما ليونيل ميسي.

-شعورك بالتسجيل في أول مباراة لك مع ليفربول أمام إيفرتون؟

بداية لا تصدق لبداية مشواري في أنفيلد.

-من يفز بـ "رويال رامبل" بكامل قائمة ليفربول؟

يورجن كلوب.

-إذ لم تكن مدافعا، في أي مركز تفضل اللعب؟

الرقم 10.

-أفضل إنجاز في مسيرتك؟

هناك القليل للحديث عنه، مباراتي الأولى كلاعب محترف وأيضا للمنتخب الوطني، وبالطبع الفوز بدوري الأبطال في مدريد.

-أصعب مهاجم يصعب مراقبته؟

سيرخيو أجويرو.

-شعورك كقائد لمنتخب هولندا؟

فخور بالطبع ولا أطيق الانتظار لقيادة المنتخب للتأهل في بطولة.

-فيلم الرسوم المتحركة المفضل لك؟

الأسد الملك.

-شعورك بعدما أصبحت أول مدافع يحصد جائزة الأفضل في أوروبا؟

لحظة سريالية وفخر بالنسبة لي وشيء لن أنساه أبدا.

-شعورك عند سماع أغنية دوري أبطال أوروبا؟

مميز. صرخة الرعب.

How do you feel when you hear the #UCL anthem? #AskVirgil — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 31, 2020

-أفضل هدف لك مع ليفربول؟

ربما هدفي في شباك مانشستر يونايتد.

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