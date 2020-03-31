ميسي: صلاح كان رائعا مع ليفربول.. يعجبني أسلوبه

أثنى ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة على قدرات محمد صلاح مع ناديه ليفربول، وقال إنه يحب أسلوبه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ميسي قال عبر بث مباشر في إنستجرام: "صلاح كان رائعا للغاية مع ليفربول".

وواصل "أحب أسلوبه".

ثم تطرق للحديث عن ماني قائلا: "ماني مثل لاعب الوسط والجناح ومهاجم إنه يتواجد في كل مكان".

فيما تحدث عن فيرجيل فان دايك قائلا: "إنه خصم صعب للغاية، واحد من أفضل المدافعين في العالم".

ورد على سؤال عن أليسون بيكر حارس ليفربول قائلا: "هادئ للغاية، يبدو أنه يمتلك توقيتا أفضل من معظم حراس المرمى في العالم".

وقال عن ترينت أليكسندر أرنولد مدافع الحمر: "لديه قدرات هجومية رائعة كظهير سيكون رائعا في المستقبل".

كما أثنى على رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي وقال إنه يمتلك سرعة رائعة مع أو بدون الكرة.

ليفربول واجه برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي وخسر ذهابا بنتيجة ٣-٠، قبل أن يفوز إيابا بنتيجة ٤-٠، ويتوج باللقب بعد ذلك على حساب توتنام.

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