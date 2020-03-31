تقرير: فيفا يدرس خطة لمواجهة فيروس كورونا وحل لمشكلة الإعارات وانتهاء العقود

يعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تفاصيل خطة "مارشال كرة القدم" للتعامل مع الخسائر الناجمة من تفشي فيروس كورونا.

وأنشأ الاتحاد الدولي فريقا يبحث في المشاكل الناجمة عن التوقف بسبب الوباء وكيفية مساعدة وإعطاء دفعات نقدية للمتضررين.

المتحدث الرسمي لـ فيفا قال لوكالة رويترز: "نحن على علم بالمشاكل المالية الخطيرة بسبب تفشي فيروس كورونا".

وتابع "هذا يهدد ويعيق قدرة الاتحادات التابعة لفيفا والمنظمات الأخرى في تطوير وتمويل أنشطة كرة القدم على كافة المستويات بما في ذلك جميع الفئات".

وواصل "من المتوقع أن يترك عددا كبيرا من الأشخاص المشاركين في عالم كرة القدم في ظروف اقتصادية صعبة بما في ذلك اللاعبين حول العالم".

ولم تُحدد بعد تفاصيل كيفية مساعد المتضررين في اللعبة وسيشهد هذا الأسبوع العديد من المشاورات بين فيفا والاتحادات القارية.

وأتم المتحدث الرسمي "سيتم الاتفاق على حل القضايا والإعلان عنها في المستقبل القريب".

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة قد قال سابقا في 2016: "أموال فيفا هي أموالكم وليست أموال رئيس فيفا".

وسبق أن علمت رويترز أيضا أن هناك وثيقة في فيفا بها مقترح لتمديد عقود اللاعبين الحالية حتى نهاية المواسم المتأخرة وليس 30 يونيو المقبل وهو الميعاد المحدد لنهاية التعاقد.

وأوصت الوثيقة أن تسخدم فيفا صندوق اللاعبين المحترفين الذي أنشئ حديثا للمساعدة في تخفيف أي صعوبات تواجه الأندية.

أغلب المسابقات على مستوى العالم عُلقت وتأجلت البطولات القارية –كوبا أمريكا ويورو- من صيف 2020 إلى 2021 لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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