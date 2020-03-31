تكليف لـ عبد الحفيظ بسبب كورونا.. تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماع الثلاثاء

أصدر مجلس إدارة الأهلي 4 قرارات، بعد اجتماعه الذي عُقد اليوم الثلاثاء عن طريق الفيديو كونفرينس، بينهم تكليف لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وقرر مجلس إدارة الأهلي استمرار العمل بقرار تعليق النشاط الرياضي وإغلاق النادي وفروعه المختلفة لمدة أسبوعين، اعتبارًا من أول أبريل، اتساقًا مع قرارات الدولة في هذا الإطار لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكذلك، تم تكليف أعضاء مجلس الإدارة بتقديم دراسة لتنمية موارد النادي لمواجهة الظروف الطارئة الاستثنائية الحالية، بعد قرار تعليق النشاط الرياضي.

وقرر المجلس تكليف الإدارة التنفيذية، وكل من مدير عام النشاط الرياضي ومدير الكرة ومدير قطاع الناشئين ومدير أكاديمية كرة القدم، كل في مجال عمله، لوضع تصور لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وما ترتب عليها من توقف النشاط.

وكذلك قرر المجلس اعتماد مجموعة من القرارات التي تخص النشاط الرياضي مع التنسيق مع الأجهزة الفنية المختلفة لمتابعة اللاعبين في مختلف الفرق الفردية والجماعية، والتأكيد على سلامة الجميع واتباع كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

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اجتماع مجلس إدارة الأهلي عبر "الفيديو" اتباعا لإجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا

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