فان بيرسي يختار أفضل لاعبين زاملهم في مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 15:14

كتب : محرر في الجول

فان بيرسي

اختار الهولندي روبن فان بيرسي أكثر خمسة من زملائه السابقين في مانشستر يونايتد أعجب بهم خلال فترة وجوده في أولد ترافورد.

وانتقل المهاجم الهولندي من أرسنال إلى يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012 مقابل 22.5 مليون جنيه إسترليني، وسجل 26 هدفا في موسمه الأول في الدوري ليساعد السير أليكس فيرجسون على إحراز لقبه الثالث عشر في موسمه الأخير كمدرب.

وقال فان بيرسي لمجلة "سو فوت" الفرنسية: "من الصعب الإجابة لأن معظمهم كان مثيرا للإعجاب بأسلوبهم الخاص".

أخبار متعلقة
تقرير: اهتمام إنجليزي بضم كوتينيو هذا الصيف فرديناند ينصح هاري كين بـ مانشستر يونايتد ليعيش أيام عظيمة نجم أستون فيلا يعتذر بسبب عدم الالتزام بـ "البقاء في المنزل" الكشف عن – ليفربول كان سيستلم درع الدوري في مارس بسبب كورونا ولكن

وبدأ "نيمانيا فيديتش كان محاربا يضع رأسه في أماكن في العادي تكون مخيفة ويفعل أي شيء للفوز، وريو فرديناند كان الأكثر أناقة ومرتاحا مع الكرة، قويا في الكرات الهوائية وجيدا في اللعب الطويل".

وتابع "كان ريان جيجز اللاعب اللامع ويعطي دائما انطباعا بأنه في منطقة الراحة الخاصة به، وكان لا يزال في حالة جيدة في التاسعة والثلاثين من عمره، كان يمارس اليوجا وعاشت مسيرته مع كرة القدم طويلا".

وأكمل "واين روني كان مثيرا للإعجاب في أسلوبه أيضا، ودائما يمتلك الطاقة".

واختتم "أيضا باتريس إيفرا الذي تحدث دائما بصوت عال لغرس الثقة في الفريق، واليوم يصنع مقاطع فيديو مضحكة، لكن من فضلك لا تصدق أن هذا كل ما هو عليه لأنه أيضا محترف للغاية وذكي جدا يتحدث خمس لغات حتى الكورية، مظهره الجسدي يظهر كم هو محترف وعقله قوي مثل جسده".

وانضم فان بيرسي انضم إلى فينرباهتشة التركي في عام 2015 حيث قضى ثلاثة مواسم، قبل أن يعود إلى فينورد وسجل 18 هدفا في 31 مباراة لصالح الفريق الهولندي قبل اعتزاله في مايو من العام الماضي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

خليك في البيت – محمود فايز ولعبة الأسئلة.. اللعب تحت تأثير الغاز والتسبب في خسارة لقب

رئيس خيتافي: الليجا قد تعود يوم 29 مايو.. وينتقد الأندية التي خفضت رواتب لاعبيها

فان بيرسي يختار أفضل لاعبين زاملهم في مانشستر يونايتد

اجتماع مجلس إدارة الأهلي عبر "الفيديو" اتباعا لإجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا

تنس - صفوت لـ في الجول: هناك تجميد للتصنيف العالمي.. ولم يتم الإعلان عن تأثير ذلك عقب العودة

فان بيرسي مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
كاسيدي.. اعترف على فريقه بالرشوة فكان مصيره الإيقاف للأبد 5 دقيقة | حكايات في الجول
لاسارتي يتحدث عن وجهته المحتملة عقب فيروس كورونا 9 دقيقة | أمريكا
خليك في البيت – جيلبرتو ولعبة الـ8 أسئلة: عن أسطورة أراد اللعب معها.. ومنصب مستقبلي في الأهلي 29 دقيقة | مصر
هل يصل النمر للزعيم؟ تقرير سعودي يشير لاقتراب فالكاو من الهلال 35 دقيقة | السعودية
عمدة لندن يطالب فرق البريميرليج بترك أطبائها للعمل في مكافحة كورونا 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نجوم مصر 1934 - (5) حسن الفار.. مكتشف حسن شحاتة وواقعة طريفة في القمة 52 دقيقة | حكايات في الجول
فرج عامر: ملتزم مضطرا بسداد عقود اللاعبين.. ويجب منح لقب الدوري لـ الأهلي حال إلغائه ساعة | الدوري المصري
تقرير: فيفا يدرس خطة لمواجهة فيروس كورونا وحل لمشكلة الإعارات وانتهاء العقود ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: صلاح قد يغيب 4 أشهر عن ليفربول الموسم المقبل 2 تفاصيل جلسة الخطيب وعاشور الودية بطلب من قائد الأهلي 3 خطاب من رئيس صن داونز لـ الخطيب 4 في الجول يكشف كواليس جلسة الـ5 ساعات بين فتحي ولجنة التخطيط في الأهلي
قد ينال إعجابك