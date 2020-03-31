فان بيرسي يختار أفضل لاعبين زاملهم في مانشستر يونايتد

اختار الهولندي روبن فان بيرسي أكثر خمسة من زملائه السابقين في مانشستر يونايتد أعجب بهم خلال فترة وجوده في أولد ترافورد.

وانتقل المهاجم الهولندي من أرسنال إلى يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012 مقابل 22.5 مليون جنيه إسترليني، وسجل 26 هدفا في موسمه الأول في الدوري ليساعد السير أليكس فيرجسون على إحراز لقبه الثالث عشر في موسمه الأخير كمدرب.

وقال فان بيرسي لمجلة "سو فوت" الفرنسية: "من الصعب الإجابة لأن معظمهم كان مثيرا للإعجاب بأسلوبهم الخاص".

وبدأ "نيمانيا فيديتش كان محاربا يضع رأسه في أماكن في العادي تكون مخيفة ويفعل أي شيء للفوز، وريو فرديناند كان الأكثر أناقة ومرتاحا مع الكرة، قويا في الكرات الهوائية وجيدا في اللعب الطويل".

وتابع "كان ريان جيجز اللاعب اللامع ويعطي دائما انطباعا بأنه في منطقة الراحة الخاصة به، وكان لا يزال في حالة جيدة في التاسعة والثلاثين من عمره، كان يمارس اليوجا وعاشت مسيرته مع كرة القدم طويلا".

وأكمل "واين روني كان مثيرا للإعجاب في أسلوبه أيضا، ودائما يمتلك الطاقة".

واختتم "أيضا باتريس إيفرا الذي تحدث دائما بصوت عال لغرس الثقة في الفريق، واليوم يصنع مقاطع فيديو مضحكة، لكن من فضلك لا تصدق أن هذا كل ما هو عليه لأنه أيضا محترف للغاية وذكي جدا يتحدث خمس لغات حتى الكورية، مظهره الجسدي يظهر كم هو محترف وعقله قوي مثل جسده".

وانضم فان بيرسي انضم إلى فينرباهتشة التركي في عام 2015 حيث قضى ثلاثة مواسم، قبل أن يعود إلى فينورد وسجل 18 هدفا في 31 مباراة لصالح الفريق الهولندي قبل اعتزاله في مايو من العام الماضي.

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