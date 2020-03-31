فرج عامر: ملتزم مضطرا بسداد عقود اللاعبين.. ويجب منح لقب الدوري لـ الأهلي حال إلغائه

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة وعضو مجلس النواب التزام ناديه بسداد عقود لاعبيه كاملة، مؤكدا أنه لن يجبر أحدهم على تخفيض عقودهم، كما أكد أنه في حال إلغاء الدوري يجب منح اللقب للأهلي.

وقال عامر في تصريحات لإذاعة "أون سبورت إف إم": لن أجبر لاعبي الفريق على تخفيض عقودهم أو حتى مجرد طرح الموضوع عليهم أسوة بما حدث لدى العديد من الأندية الأوروبية ؛ وذلك عملا بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين".

وأضاف فرج عامر "أتوقع أن يكون هناك بعض المبادرات من قبل لاعبي الدوري المصري بتحفيض عقودهم في ظل أزمة توقف النشاط التي تسببت فيها جائحة كورونا. أنه حال عدم تقدم أي من لاعبيه بهذه المبادرة فإنني سأكون مضطرا إلى الالتزام بعقده مع النادي ونفس الحال بالنسبة للجهاز الفني والطبي والإداري".

وتابع فرج عامر حديثه : "الحالة الوحيدة التي من الممكن فيها تخفيض عقود اللاعبين هي صدور ما يشبه قرار من جانب أي من الاتحادين الدولي أو المحلي في هذا الشأن ، بخلاف ذلك من الصعب للغاية حتى طرح الأمر على اللاعبين".

وأوضح : "فيفا تناول هذه المسألة مؤخرا وأعلن أن شكل كرة القدم سيتغير بعد أزمة كورونا ؛ كما سيتم محاربة قضية تضخم عقود اللاعبين ولذا ننتظر تحرك فعلي من جانبه في هذا الأمر".

وعن إمكانية استكمال الدوري المصري هذا الموسم قال رئيس سموحة : "بالتأكيد أتمنى استكمال الدوري ولكن في رأيي هذا صعب للغاية ولن يحدث لا سيما أننا نسعى لبدء مسابقة الموسم المقبل مبكرا بعد تأجيل الأولمبياد لصيف ٢٠٢١".

وعن رؤيته لشكل المسابقة النهائي في حال عدم استكمال الدوري قال عامر : "أرى الأخذ بالترتيب الحالي ومنح الأهلي لقب المسابقة. في النهاية أعتقد أننا سننتظر ما سيحدث في دوريات أوروبا وسنسير على نهج الحل الذي سيتخذونه".

وعن طبيعة تدريبات واستعدادات سموحة في ظل التوقف أكد عامر أن حمادة صدقي طلب من مخطط الأحمال الأجنبي تجهيز اللاعبين بمجموعة من التمارين المنزلية ومتابعة تنفيذها عبر الفيديو بجانب وضع عقوبات قاسية حال زيادة وزن أي لاعب.

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