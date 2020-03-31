ديلي ميل: يونايتد سيحاول ضم دي ليخت من يوفنتوس

الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 21:23

كتب : FilGoal

دي ليخت - يوفنتوس

يبدو أن مانشستر يونايتد سيجري محاولة في فترة الانتقالات المقبلة لضم ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي.

ماتياس دي ليخت

النادي : يوفنتوس

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن يونايتد مستعد للدخول في محاولة لضم المدافع الهولندي الشاب في الصيف.

ويعول يونايتد على عدم مشاركة دي ليخت في الكثير من المباريات مع يوفنتوس في النصف الثاني من موسمه الأول في الدوري الإيطالي، لإقناعه بالانضمام لكتيبة الشياطين الحمر.

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وسيحاول يونايتد التخلص من الثنائي فيل جونز وأيضا كريس سمولينج المعار لصفوف روما الإيطالي في الصيف المقبل، من أجل الحصول على عوائد مالية كبيرة تساعد في التقدم بعرض لضم دي ليخت.

وانضم دي ليخت البالغ من العمر 20 عاما لصفوف يوفنتوس بداية الموسم الحالي قادما من أياكس أمستردام الهولندي مقابل ما يقرب من 70 مليون يورو.

ولعب دي ليخت مع يوفنتوس في أول موسم له حتى الآن 27 مباراة في مختلف البطولات.

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