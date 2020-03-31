بسبب كورونا.. ولفرهامبتون يؤجل البحث عن مدير رياضي

علق نادي ولفرهامبتون الإنجليزي عملية البحث عن مدير رياضي جديد خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا في إنجلترا.

ويعمل نادي ولفرهامبتون بدون مدير رياضي منذ رحيل ديفيد ثيلويل إلى نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي في فبراير الماضي.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أن ولفرهامبتون كان يبحث بالفعل عن مدير رياضي جديد للنادي عبر شركة توظيف يعمل معها، ولكن كان هذا قبل تفشي فيروس كورونا في إنجلترا.

ومثلما يسير النادي بدون مدير رياضي، يعمل أيضا دون رئيس تنفيذي بعد رحيل لوري دالريمبل في شهر يوليو الماضي.

الأمر الذي يضع الكثير من المهام فوق عاتق رئيس النادي جيف شي بمساعدة كبار الموظفين.

وأضافت الصحيفة أيضا أن ولفرهامبتون سيحتفظ بكل موظفي النادي ولن يتخلى عن أي شخص في ظل هذه الأزمة ولحين عودة الأمور إلى طبيعتها.

ومن ثم سيبدأ مرة أخرى البحث عن مدير رياضي جديد ومدير تنفيذي للنادي.

وكانت رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين قررت تعليق مباريات الدوري الإنجليزي بسبب انتشار فيروس كورونا حتى نهاية أبريل.

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