عمدة لندن يطالب فرق البريميرليج بترك أطبائها للعمل في مكافحة كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 18:10

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

طلب صادق خان عمدة مدينة لندن من أندية الدوري الإنجليزي بتقديم فرقها الطبية للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا في العاصمة الإنجليزية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن صادق خان طلب من كل أندية الدوري الإنجليزي في لندن أن تترك طواقمها الطبية للعمل ضمن فرق مكافحة كورونا.

كما طلب أيضا منهم المساعدة بمعدات التدريبات ليتم استخدامها في عدد من المستشفيات الميدانية التي سيتم إنشاؤها في جميع أنحاء العاصمة لندن.

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وهذه المعدات مثل سخانات الطعام والثلاجات المتنقلة وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تستخدم داخل المستشفيات الميدانية.

وكشفت ديلي ميل أيضا، أن هناك رغبة شديدة من أندية الدوري للمساعدة في مكافحة انتشار كورونا في لندن، بحيث سيرسل كل فريق بعض الأطباء والمساعدين مع الاحتفاظ فقط بطبيب الفريق الأول لمتابعة حالة اللاعبين.

ويشارك في الدوري الإنجليزي من لندن كل من أرسنال وتشيلسي وتوتنام ووست هام يونايتد وكريستال بالاس.

وكانت رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين قررت تعليق مباريات الدوري الإنجليزي بسبب انتشار فيروس كورونا حتى نهاية أبريل.

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