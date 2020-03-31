خليك في البيت – محمود فايز ولعبة الأسئلة.. اللعب تحت تأثير الغاز والتسبب في خسارة لقب

الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 15:07

كتب : حسام نور الدين

محمود فايز - لعبة الأسئلة

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة مع أحد نجوم كرة اليد، محمود فايز لاعب النادي الأهلي.

وتلك كانت إجاباته على الأسئلة:

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- أصعب لاعب واجهته؟

فالور سيجوردسون الجناح الأيسر لمنتخب أيسلندا.

- لاعب تطمئن لوجوده في فريقك؟

إبراهيم المصري.

- إن لم تكن لاعبا لكرة اليد فما الرياضة التي كنت ستختارها؟

كرة القدم

- اذكر لنا موقف لن تنساه في حياتك؟

خسارة السوبر الإفريقي في موسم 2018 وكنت سبب أساسي في خسارة الفريق رغم أنه كان من أفضل مواسمي.

- مباراة لا تنساها؟

النجم الساحلي في سوسة مباراة السوبر الإفريقي، لعبنا تحت تأثير الغاز المسيل للدموع بعد شغب الجماهير.

- لو كنت مشجعا لكرة القدم فما هو ناديك المفضل؟

أشجع الأهلي محليا وليفربول على المستوى العالمي.

- أفضل 5 رياضيين عالميا في التاريخ؟

روجر فيدرير (تنس) - مايكل فيليبس (سباحة) - مايكل جوردان (كرة سلة) - كريستيانو رونالدو (كرة قدم) - جاكسون ريتشارلسون (كرة يد)

- وفي مصر؟

محمد أبو تريكة (كرة قدم) - أحمد صلاح (كرة طائرة) - محمد إيهاب (رفع أثقال) - حمادة النقيب وأحمد الأحمر (كرة يد).

- العمل الفني المفضل؟

الفيل الأزرق

- فنان لا تفوت له أي عمل؟

عادل إمام

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خليك في البيت لعبة الأسئلة محمود فايز كرة يد
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