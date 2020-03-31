اجتماع مجلس إدارة الأهلي عبر "الفيديو" اتباعا لإجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا

اجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بنظام "كونفرانس كول" عن طريق الفيديو تماشيا مع توجيهات الدولة واتباع إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا.

وتسبب فيروس كورونا في تعليق النشاط الرياضي بأغلب دول العالم بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي.

وتواجد محمود الخطيب رئيس الأهلي رفقة محمد مرجان المدير التنفيذي في مقر النادي بالجزيرة، وتم تجهيز شاشة في غرفة مجلس الإدارة بمعرفة إدارة الحاسب الآلي.

وتواصل الخطيب من خلالها مع أعضاء مجلس الإدارة عن بعد.

ومن المنتظر أن يناقش المجلس العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة في المرحلة المهمة الحالية وفي مقدمتها أزمة فيروس كورونا.

وكان الأهلي قد أعلن غلق أبواب النادي بعد قرارات الدولة بفرض حظر تجوال وتقليل التجمعات.

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