رئيس خيتافي: الليجا قد تعود يوم 29 مايو.. وينتقد الأندية التي خفضت رواتب لاعبيها

يأمل أنخيل توريس رئيس خيتافي في عودة كرة القدم في إسبانيا يوم 29 مايو.

وتسبب تفشي فيروس كورونا في توقف الدوري الإسباني إلى أجل غير مسمى، لكن توريس متفائل بشأن استئناف البطولة في الشهرين المقبلين.

ورغم ذلك، اعترف رئيس خيتافي بضرورة توفير فترة تدريب للاعبين قبل عودة الدوري مرة أخرى.

وقال رئيس خيتافي لإذاعة "أوندا سيرو": "قبل أن نبدأ، نحتاج إلى 15 يوما قبل العودة".

وأوضح "يمكن عودة التدريبات يوم 15 مايو وبدء الليجا في 29 مايو".

وأضاف "الأولوية هي اللعب عندما يقول الأطباء والحكومة أنه من الممكن اللعب."

وكشف توريس عن أن خيتافي ليس لديه خطط لتخفيض رواتب اللاعبين، وقال: "لا أفهم لماذا فعلت الفرق الأخرى ذلك، ولا أفهم التسرع في اللجوء إلى هذا الحل".

وكان ليونيل ميسي قائد برشلونة قد أعلن موافقته وزملائه على تخفيض رواتبهم بنسبة 70%، لمساعدة النادي على مواجهة الأضرار الناجمة عن توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

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