تنس - صفوت لـ في الجول: هناك تجميد للتصنيف العالمي.. ولم يتم الإعلان عن تأثير ذلك عقب العودة

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل إقامة أولمبياد طوكيو إلى 23 يوليو 2021 بدلا من إقامتها بالصيف الجاري، وأوضح محمد صفوت النجم المصري عدم تحديد آلية التأهل بعد التأجيل.

وتواصل FilGoal.com مع محمد صفوت وقال: "حاليا يوجد تجميد في ترتيب التصنيف العالمي لجميع اللاعبين بسبب توقف النشاط الرياضي".

وشدد "بذلك أنا مستمر في ترتيبي 131 على مستوى العالم حتى يتم استئناف البطولات مجدددا".

وبالحديث عن تأثير فترة التوقف على الترتيب أوضح "لم يتم الإعلان حتى الآن عن كيف سيتأثر الترتيب أو كيف سيتم احتسابه بعد استئناف النشاط الرياضي".

وكان محمد صفوت قد تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد حصوله على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية.

ولكن هناك شرط وحيد لضمان تأهل صفوت وهو حفاظه على الترتيب ضمن أفضل 300 لاعب عالميا حتى يونيو المقبل أي قبل شهر من الموعد الذي كان مقررا لانطلاق الأولمبياد.

ولم يكشف الاتحاد الدولي أو اللجنة المنظمة للأولمبياد عن هل سيتم ترحيل ذلك إلى يونيو من العام المقبل أم الإعلان عن المتأهل في الوقت الحالي.

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