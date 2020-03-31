رئيس برشلونة: لم نحقق أي دخل منذ 14 مارس ولكن لن نعلن إفلاسنا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 15:43

كتب : محرر في الجول

ليونيل ميسي - برشلونة

تحدث جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة عن صعوبة موقف النادي خلال توقف المسابقات الرياضية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكان ليونيل ميسي قائد برشلونة قد أعلن موافقته وزملائه على تخفيض رواتبهم بنسبة 70%، لمساعدة النادي على مواجهة الأضرار الناجمة عن توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

وقال بارتوميو لراديو كتالونيا: "الوضع معقد، منذ 14 مارس لم يحقق برشلونة أي دخل، لكننا لن نفلس في يونيو".

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واستدرك "إذا لم تعود الحياة بحلول يونيو، ستكون هناك خسائر، ولهذا السبب نقوم بهذه التخفيضات في الأجور".

وأوضح "لقد حان الوقت لاتخاذ إجراء، تحدثنا مع لاعبينا المحترفين لتقليل الأجور واتخذنا أيضا خطوة مع موظفين آخرين، ويبلغ التوفير 16 مليون يورو".

ثم أضاف "لا يمكننا فتح المتحف وليس لدينا حقوق في التليفزيون ولا توجد مدفوعات ضيافة أو مبيعات تذاكر، ليس من الملائم تقديم أرقام، لكننا توقفنا عن كسب الكثير من المال".

وأتم "نأمل أن يستمر الوضع 60 يوما على الأكثر، لكن هذه ليست تدابير يائسة، ما يفعله برشلونة هو مجرد ما تفعله الأندية الكبرى في أوروبا مثل بايرن ميونيخ وليون ويوفنتوس ... ".

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