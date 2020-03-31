عدلي القيعي: الأهلي ينتظر رد حسام عاشور

كشف عدلي القيعي مستشار التسويق والاستثمار في الأهلي عن انتظار النادي الأحمر لرد من حسام عاشور قائد الفريق بشأن مستقبله مع القلعة الحمراء.

حسام عاشور النادي : الأهلي

وقال القيعي في برنامج ملك وكتابة عبر قناة الأهلي: "ننتظر رد عاشور على العرض المقدم له من قبل النادي".

وأضاف "عاشور لم يرد حتى الآن على العرض المقدم له من قبل الأهلي للاعتزال بين جدران القلعة الحمراء بعد نهاية الموسم الحالي".

وأتم تصريحاته "كان يجب ألا نقدم له هذا العرض إلا بعد معرفة موقفه وقراره".

وكان الأهلي أعلن قبل أيام أن الموسم الحالي هو الأخير لعاشور مع القلعة الحمراء، مع تقديم عدة عروض له للاعتزال بين جدران النادي وأيضا السفر للحصول على دورات في التدريب والإدارة والعمل في قناة النادي.

بينما أكد عاشور أنه سيحسم موقفه سواء بالاعتزال أو استكمال مسيرته في ناد آخر خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولعب عاشور مع الأهلي لمدة 16 عاما حقق خلالهم الفوز مع الفريق الأحمر بـ36 بطولة.

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